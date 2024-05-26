Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії

Шольц розповів, що зараз не бачить причин для надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ

За словами Шольца, наразі діють чіткі правила постачання зброї з Німеччини

Канцлер Німеччини виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб «це стало великою війною». Про це повідомляє Tagesschau.

Шольц розповів, що зараз не бачить причин для надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ. За його словами, існують «чіткі правила, які були узгоджені з Україною і які працюють».

«У всякому разі, це моя теорія», – додав канцлер ФРН.

Нагадаємо, із США надходять неофіційні сигнали про те, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає.

Раніше політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї.

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю.