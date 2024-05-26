Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії
Шольц розповів, що зараз не бачить причин для надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
фото з відкритих джерел

За словами Шольца, наразі діють чіткі правила постачання зброї з Німеччини

Канцлер Німеччини виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб «це стало великою війною». Про це повідомляє Tagesschau.

Шольц розповів, що зараз не бачить причин для надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ. За його словами, існують «чіткі правила, які були узгоджені з Україною і які працюють».

«У всякому разі, це моя теорія», – додав канцлер ФРН.

Нагадаємо, із США надходять неофіційні сигнали про те, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає. 

Раніше політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. 

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. 

Читайте також: 

Теги: обмеження звільнення Єнс Столтенберг Україна правила політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц радить «закатати губу» щодо миру після саміту миру
Саміт миру. Шольц поділився очікуваннями стосовно переговорів між Україною та РФ
14 травня, 17:24
Канцлер Німеччини не хоче, аби Україна сама вибирала цілі для ракет Taurus
Передача ракет Taurus для України. Шольц знайшов нову відмовку
24 травня, 22:06
Антон Хофрайтер нагадав, що міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресорки
Депутати Бундестагу закликали Шольца дозволити Україні удари по РФ західною зброєю
Вчора, 09:35

Політика

Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії
Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни в Україні
Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни в Україні
США ввели візові санкції через закон про іноагентів: Грузія відреагувала
США ввели візові санкції через закон про іноагентів: Грузія відреагувала
Угорщина гальмує надання допомоги Україні з прибутків від активів РФ
Угорщина гальмує надання допомоги Україні з прибутків від активів РФ
Байден налаштований, щоб солдати США не воювали в Україні
Байден налаштований, щоб солдати США не воювали в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
15K
ЗСУ знищили пів мільйона окупантів, мережа відреагувала
11K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
11K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
8521
Масштабна пожежа на Київщині: влада попередила жителів столиці про небезпеку
6731
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Сьогодні, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua