Російська пропагандистка влаштувала істерику через знесення МАФу Московської церкви

Прокремлівська блогерка визвірилася через звільнення столиці від скандального МАФу

У ніч на п’ятницю, 17 травня, у Києві було знесено малу архітектурну форму Московського патріархату в Україні, історія якої складає майже 20 років. «Главком» першим висвітлив звільнення столиці від символу церкви ворожої держави, відомого як Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці, і, природно, російські пропагандисти влаштували з цього приводу істерику.

Зокрема, відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва написала, що сьогодні вночі «біси зруйнували Десятинний храм у Києві». «Не знаю, что здесь можно сказать. Все уже сказано сотни и тысячи раз. Знаю только, что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет», – йдеться у її повідомленні.

Юлія Вітязєва (справжнє ім’я Юлія Лозанова) – уродженка Одеси, у 2015 році переїхала з України до РФ, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. З початку повномасштабного вторгнення Росії постійно виступала за підтримку загарбників. Колаборантка регулярно використовує підконтрольні Telegram-канали для збору пожертв на потреби окупаційних угруповань, які воюють проти України. На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, об'єкт був розташований на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра». Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 м2, тому й здобула назву «храм»-МАФ.

Як повідомлялося, «храм»-МАФ, що його Московська церква незаконно збудувала на території Музею історії України, знесли за ніч. На ранок 17 травня від споруди практично нічого не залишилося.

Демонтаж будівлі – це роботи підвищеної небезпеки, і для їх виконання необхідна організація з відповідним ліцензуванням залучена на договірних засадах. Музей не мав власних коштів, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення «храму-МАФу». За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень. Донатили 2266 осіб. Найбільші два донати – по 30 тисяч гривень, а найменший – 10 копійок.

Самочинне будівництво на території музею – було не лише порушенням памяткоохоронного законодавства, а й провокацією з метою завдати шкоди українській державі, використати ситуацію для провокування конфліктів та створення картинки «релігійних гонінь». Ще з 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

14 вересня 2023 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив зобов'язання УПЦ МП звільнити ділянку від незаконно збудованого «храму»-МАФ на території Національного музею історії України у Києві. Як зазначається, 15 лютого Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Національного музею історії України та МКІП щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою через знесення самовільного об'єкта нерухомого майна та приведення земельної ділянки до попереднього стану. Роботи мають відбутися коштом релігійної громади.

Згодом, 15 лютого 2023 року, Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму УПЦ Московського патріархату.

До того ж ексміністр Ткаченко наголошував, що так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, незаконно розташована на території Національного музею історії України. Так, будівля була споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.