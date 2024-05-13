Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки та призначив нового заступника

Звільнений Алєксєєнко перебував на посаді з 27 листопада 2017 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки та призначив нового заступника. Про це йдеться в указах №319/2024 та №320/2024.

Зокрема, Зеленський звільнив з посади Андрія Алєксєєнка, який був першим заступником очільника Служби зовнішньої розвідки. Натомість глава держави призначив заступником Олега Луговського.

Указ про звільнення Алєксєєнка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України скріншот

Указ про призначення Луговського заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України скріншот

Андрій Алєксєєнко перебував на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки з 27 листопада 2017 року. З 16 березня до 11 червня 2019 року виконував обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки. Ним став Олег Іващенко.

Раніше главою Служби зовнішньої розвідки був Олександр Литвиненко. Також Зеленський призначив його секретарем РНБО замість Олексія Данілова.

Згодом президент України Володимир Зеленський представив керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка та розповів, що очікує від нього на посаді та загалом від служби.