Автомобільна аптечка: нові правила (прес-конференція)
- Сьогодні, 11:31
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Інструктор Центру спеціалізованої підготовки на прес-конференції в «Главкомі» розкаже, що слід знати водіям про нові правила автомобільної аптечки
Сьогодні, 24 січня, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Автомобільна аптечка: нові правила».
Запрошений гість: Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response.
Експерт розкаже, що слід знати водіям про нові правила автомобільної аптечки, проведе презентацію аптечки згідно з євростандартом, зробить порівняльну характеристику якісного комплектування з найбільш поширеною аптечкою в магазинах.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: