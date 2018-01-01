Автомобільна аптечка: нові правила (прес-конференція)

Інструктор Центру спеціалізованої підготовки на прес-конференції в «Главкомі» розкаже, що слід знати водіям про нові правила автомобільної аптечки

Сьогодні, 24 січня, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Автомобільна аптечка: нові правила». Запрошений гість: Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги