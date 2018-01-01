  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Автомобільна аптечка: нові правила (прес-конференція)

    Інструктор Центру спеціалізованої підготовки на прес-конференції в «Главкомі» розкаже, що слід знати водіям про нові правила автомобільної аптечки
    Сьогодні, 24 січня, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Автомобільна аптечка: нові правила». Запрошений гість: Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги
    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка

    Інструктор Центру спеціалізованої підготовки на прес-конференції в «Главкомі» розкаже, що слід знати водіям про нові правила автомобільної аптечки

    Сьогодні, 24 січня, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Автомобільна аптечка: нові правила».

    Запрошений гість: Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response.

    Експерт розкаже, що слід знати водіям про нові правила автомобільної аптечки, проведе презентацію аптечки згідно з євростандартом, зробить порівняльну характеристику якісного комплектування з найбільш поширеною аптечкою в магазинах.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ