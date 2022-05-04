Бабак-віщун Тимко потрапив у полон до росіян

Тварини на біостанції у Нестерівці опинились під загрозою

Російські загарбники окупували біостанцію Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади. Там був «народний метеоролог» Тимко, повідомляє «Суспільне».

Нестерівка з першого дня війни потрапила в окупацію. Всі бабаки – в загарбників, розповів завідувач лабораторії екології Харківського національного університету імені Каразіна Володимир Грубник.

На щастя, всі бабаки – живі. Грубник зазначив, що попри окупацію, стараються їх забезпечувати, там є наші люди.

Востаннє завідувачу давали інформацію про стан тварин минулого тижня. Крім Тимка, на біостанції живуть до 38 бабаків.

Грубник розповів, що в громаді виникли проблеми із собаками. Багато людей виїхали й кинули їх. Вони збились в зграї. За словами Грубника, тепер вони поводяться крутіше, ніж вовки.

Він розповів, що минулого тижня дивом відбили бабаків в клітках від собак.

«Чотири собаки витягують клітку з-під шеда (конструкція, в якій стоїть клітка) і ще дві собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися до звіра і з'їсти його», – розповів завідувач.

Випустити бабаків з кліток не можна, бо вони не виживуть на волі. Грубник нагадав, що бабак – це червонокнижний вид. В Україні зникають угіддя, де вони можуть нормально жити.

Бабак Тимко Третій є відомим народним віщуном. У лютому 2004 року на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна за ініціативою керівника біостанції професора університету, доктора біологічних наук Віктора Токарського вперше відсвяткували День бабака за прикладом Дня бабака у штаті Пенсільвания (США), де бабака Філа назвали світовим синоптиком.

Тимко Другий передбачав погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 році, окрім приходу весни через шість тижнів, він передбачив також, що ЄС надасть Україні безвізовий режим того самого року.

В Україні є два бабаки-метеорологи – Тимко Третій з Харківщини та галицький Мишко.

До цього прогнозами займався його попередник Тимко Перший, якого провели на заслужену пенсію за віком.

До слова, напередодні українські службові собаки отримали американські бронежилети.

А ось український песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків. Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

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