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    Сьогодні – день бабака: що означає це свято

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    Тваринки прогнозують, чи скоро чекати весну - Сьогодні – день бабака: що означає це свято
    Тваринки прогнозують, чи скоро чекати весну
    фото: Уніан

    В українців здавна був свій день, коли визначали погоду, і це не 2 лютого

    У середу, 2 лютого, в багатьох країнах світу відзначають день бабака. Найбільш популярне це свято у США.

    Традиції свята

    Традиція прогнозувати погоду за поведінкою тварин була притаманна для багатьох народів світу. Зокрема, ще в Стародавньому Римі 2 лютого відзначали День їжака: тварину будили і спостерігали, чи побачить вона свою тінь.

    У Німеччині аналогічну місію було покладено на борсука. Поселенці саме з цієї країни привезли із собою цей звичай до США, де борсука на посаді «головного метеоролога» замінив бабак.

    У цей день і нині за поведінкою бабаків визначають тривалість весни і погоду. Свято стало офіційним у 1886 році. Найвідоміший у світі бабак – Філ із міста Панксатоні в Пенсільванії (США). За підрахунками американських кліматологів, точність прогнозів Філа становить 39%.

    Події у фільмі «День бабака» (Groundhog Day) з Біллом Мюрреєм в головній ролі, що вийшов в 1993 році, відбуваються саме в місті Панксатоні 2 лютого під час святкування дня бабака.

    Зараз в Україні «діючими» є два бабаки-метеорологи – слобожанський Тимко і галицький Мишко.

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    Як відбувається «прогнозування»

    Щороку цього дня рано-вранці в містечку Панксатоні, в горах штату Пенсільванія, з нірки випускають бабака на ім’я Філ, який згідно з легендою, повинен передбачити строки початку весни. Присутні спостерігають за поведінкою бабака.

    Повне офіційне ім’я американського бабака – «Великий Філ – провидець із провидців, мудрець із мудреців, пророк із пророків».

    Якщо він бачить свою тінь, то лізе спати назад до нори – отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – варто чекати на ранню весну.

    Таке тлумачення пов'язане з шотландським повір'ям, згідно з яким ясна погода на Стрітення Господнє (відзначається 2 лютого за григоріанським календарем) обіцяє «дві зими на рік». А в Німеччині кажуть: якщо бабак бачить свою тінь – зима протримається ще шість тижнів.

    Щороку до Панксатоні приїздить майже 20 тисяч туристів з усього світу.

    Віднедавна День бабака відзначають і в Україні, хоча традиції передбачати погоду за поведінкою тварин чи птахів надзвичайно давні.

    Прикмети

    • Якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не повертається в нору, то весна буде ранньою.
    • Якщо бабак бачить свою тінь і лізе спати в нору, то буде ще кілька морозних тижнів.

    Однак, згідно зі статистикою, передбачення бабака зазвичай неправильні.

    Українські спостереження

    Згідно з українськими традиціями, бабак прокидається від зимової сплячки на свято Явдохи (14 березня). Далі бабак виходить з нори, тричі свистить, а потім знову лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення.

    Цього дня люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути свист бабака.

    Теги: США тварини весна традиції
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    Сьогодні – день бабака: що означає це свято