Ультиматум від Шакіри: співачка поставила нові умови Жерару Піке щодо дітей

Шакіру не влаштовує нинішня ситуація спілкування батька з дітьми

Шакіра та колишній футболіст «Барселони» Жерар Піке зустрінуться в суді в Барселоні, де мають переглянути чинний порядок зустрічей із їхніми синами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

Що не подобається Шакірі?

13-річний Мілан та 11-річний Саша живуть разом із матір'ю в Маямі з квітня 2023 року. Після розриву пари у 2022 році Шакіра отримала опіку над дітьми, тоді як Піке зберіг можливість регулярно їх відвідувати. Тепер сторони мають визначити нові умови такого спілкування.

У заяві, яку опублікувало El País, Шакіра наголосила, що не хоче скорочувати час, який сини проводять із батьком. Водночас вона вважає, що організація поїздок має бути іншою. Співачка просить, щоб під час коротких канікул саме Піке прилітав до Маямі, а не діти вирушали до Барселони. На її думку, це дозволить уникнути коротких трансатлантичних перельотів і зміни часових поясів, які можуть порушувати звичний режим дітей.

«Її мета – щоб зусилля, пов'язані з поїздками між Маямі та Барселоною, не лягали лише на них, а були розподілені», – йдеться в заяві. Шакіра зазначає, що такий підхід дозволить дітям довше зберігати звичний шкільний, соціальний та сімейний ритм. Саме це вона називає способом захистити їхнє емоційне, фізичне та академічне благополуччя.

Складне спілкування Шакіри і Піке

За даними El País, Шакіра та Піке намагалися досягти компромісу в останній момент, причому до переговорів долучалися суддя та прокуратура. Однак домовитися сторонам не вдалося, тому справа дійшла до судового розгляду.

Після розриву у 2022 році колишнє подружжя, яке так і не одружилося, вже укладало угоду щодо опіки над дітьми. Шакіра планувала переїхати до Маямі, а Піке залишався в Барселоні. У результаті діти переїхали до США, а батько отримав можливість приїжджати до них, причому витрати на поїздки мали розподілятися між обома батьками.

Нагадаємо, що Шакіра потрапила у скандал на Чемпіонаті світу 2026 через росіянку.