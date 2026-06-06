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192 тис. грн в місяць – мало? Одіозний нардеп вимагає, аби Пенсійний фонд помножив пенсію на два

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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192 тис. грн в місяць – мало? Одіозний нардеп вимагає, аби Пенсійний фонд помножив пенсію на два
За 2025 рік Василь Німченко задекларував 2,3 млн грн пенсії
скріншот із відеотрансляції

Василь Німченко є суддею Конституційного суду України у відставці, отримує найбільшу пенсію серед народних депутатів

Народний депутат, обраний від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя», Василь Німченко судиться з Пенсійним фондом за перерахунок виплат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У травні політик подав позов до Київського окружного адміністративного суду. Німченко добивається суттєвого збільшення щомісячного довічного грошового утримання як судді Конституційного суду України у відставці (його повноваження судді припинено 19 жовтня 2005 року).

На думку позивача, Головне управління Пенсійного фонду у Києві повинне нараховувати йому щомісячне довічне грошове утримання з розрахунку 90% винагороди судді Конституційного суду України, а не 50%, як є зараз. Тому Німченко хоче через суд визнати протиправні дії столичного Головного управління Пенсійного фонду і провести перерахунок виплат з 11 березня 2020 року.

192 тис. грн в місяць – мало? Одіозний нардеп вимагає, аби Пенсійний фонд помножив пенсію на два фото 1
витяг із судового реєстру

Наразі Феміда залишила позов без руху і чекає від нардепа доказів щодо поважності причин пропуску строків звернення до адміністративного суду. Адже, за законом, відводиться шість місяців для подання таких судових позовів. Якщо ж особа пропустила цей строк, то тоді за основу береться день, коли позивач дізнався про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Варто наголосити: кожного місяця народний депутат Василь Німченко декларує 192,1 тис. грн пенсії. Всього, за 2025 рік «набігло» 2,3 млн грн пенсії. Якщо він виграє суд, розмір пенсійних виплат може збільшитися до 380-390 тис. грн у місяць. Саме такі суми щомісячного довічного грошового утримання одержують окремі судді Конституційного суду у відставці. Вони через суди добилися собі підвищення виплат.

Також Німченко є рекордсменом серед чинних народних депутатів, який отримує найбільшу пенсію.

Як повідомляв «Главком», минулого року київський суд покарав будівельника за крадіжку речей народного депутата Василя Німченка, призначивши п’ять років позбавлення волі, які замінено на рік і три місяці іспитового терміну. Обвинувачений, перебуваючи на пакувальному майданчику столичного магазину Novus, побачив візок, у якому лежала сумка нардепа з документами, готівкою та банківськими картками. Упевнившись, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік викрав цю сумку. Через чотири години після вчинення злочину правоохоронці затримали крадія.

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Теги: пенсія депутат Конституційний суд суддя

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