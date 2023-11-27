«Батько не залишив заповіту». Син Кернеса розповів, як родина ділила спадок ексмера Харкова

«Усі законні члени родини отримали рівномірно частки майна, яке йому належало»

Всі законні члени родини отримали рівномірно частки майна, яке належало ексмеру Харкова Геннадію Кернесу. При цьому жодних фінансових або майнових суперечок щодо спадку у сім’ї не було. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів син ексмера Харкова Кирило Кернес.

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Зокрема, дружина Кернеса Оксана Гайсинська після його смерті стала власницею ТОВ «Діамант 2006», якому належать земля та будівлі у центральній частині Харкова. Загалом, за підрахунками журналістів нині Гайсинська та її син Родіон Гайсинський заволоділи активами на 1,3 млрд грн. Більшість власності на них офіційно була переписана після смерті Кернеса.

Проте Кирило Кернес стверджує, що йому нічого не відомо про компанію Гайсинської. А усі підрахунки журналістів щодо активів покійного Геннадія Кернеса Кирило вважає перебільшенням.

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Крім того, Кирило розповів, як батько подарував йому 30 млн грн готівкою, коли він став депутатом Харківської облради у 2020 році. За словами Кирила Кернеса, з тими грошима все гаразд та даремно вони витрачені не будуть.

Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», куди був госпіталізований з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

До слова, Рідний син ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило, заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте», яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. Як зазначив Кирило, Геннадія Кернеса «мучили та насильно тримали для того, щоб відбулася перша сесія міськради, де його мали призначити головою Харкова».

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Раніше ми повідомляли, що Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.