В Україні 2 копійки продають за купу грошей: чим монета особлива

Монету випустили в дуже обмеженому тиражі, тому зараз її знайти надзвичайно складно

Деякі українські монет мають неабияку цінність для нумізматів, і одну з таких, номіналом 2 копійки, продають на аукціоні Violity за майже $250.

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Об’яву розмістив продавець із Тернополя, а секрет монети, яка нічим не відрізняється від інших, полягає в даті карбування. З цієї причини визначити цінність монети можна лише за аверсом. Крім того, ці 2 копійки карбували з нержавіючої сталі, тому її ще називають «магнітною», оскільки вона притягується магнітом.

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За каталогом нумізматів монета отримала класифікацію 1ДА – так позначаються рідкісні 2 копійки, які карбували у 2003 році. Тоді вони карбувалися виключно для річної колекції і не планувалося, що монети з цифрою «2003» на аверсі потраплять в обіг.

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Їх випустили у дуже обмеженому тиражі, тому зараз знайти таку монету дуже складно. З 2019 року 2 копійки вийшли з обігу, а тому зараз цінні монети можна знайти лише в скарбничках.

Нагадаємо, до Дня української мови та писемності Національний банк приурочив випуск нової пам’ятної монети «Українська мова», яку презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан. Вона виготовлена зі срібла та має номінал 10 гривень.

Також «Главком» писав, що з нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку презентували нові пам’ятні монети «Захисниці». Вони присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.