Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні 2 копійки продають за купу грошей: чим монета особлива

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні 2 копійки продають за купу грошей: чим монета особлива
Монету карбували з нержавіючої сталі, тому вона притягується магнітом
фото з відкритих джерел

Монету випустили в дуже обмеженому тиражі, тому зараз її знайти надзвичайно складно

Деякі українські монет мають неабияку цінність для нумізматів, і одну з таких, номіналом 2 копійки, продають на аукціоні Violity за майже $250.

Об’яву розмістив продавець із Тернополя, а секрет монети, яка нічим не відрізняється від інших, полягає в даті карбування. З цієї причини визначити цінність монети можна лише за аверсом. Крім того, ці 2 копійки карбували з нержавіючої сталі, тому її ще називають «магнітною», оскільки вона притягується магнітом.

6 фото
На весь екран

За каталогом нумізматів монета отримала класифікацію 1ДА – так позначаються рідкісні 2 копійки, які карбували у 2003 році. Тоді вони карбувалися виключно для річної колекції і не планувалося, що монети з цифрою «2003» на аверсі потраплять в обіг.

Їх випустили у дуже обмеженому тиражі, тому зараз знайти таку монету дуже складно. З 2019 року 2 копійки вийшли з обігу, а тому зараз цінні монети можна знайти лише в скарбничках.

Нагадаємо, до Дня української мови та писемності Національний банк приурочив випуск нової пам’ятної монети «Українська мова», яку презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан. Вона виготовлена зі срібла та має номінал 10 гривень.

Також «Главком» писав, що з нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку презентували нові пам’ятні монети «Захисниці». Вони присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини.

Теги: монета аукціон гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США хочуть конфіскувати яхту російського олігарха Керімова
США хочуть конфіскувати яхту російського олігарха Керімова
23 жовтня, 23:13
Сенат США може заблокувати допомогу Україні та Ізраїлю на понад $100 млрд – Politico
Сенат США може заблокувати допомогу Україні та Ізраїлю на понад $100 млрд – Politico
25 жовтня, 06:13
У листопаді цього року введуть в обіг таку ж монету, але номіналом 5 гривень з нейзильберу
Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Українська мова»
27 жовтня, 18:14

Особисті фінанси

В Україні 2 копійки продають за купу грошей: чим монета особлива
В Україні 2 копійки продають за купу грошей: чим монета особлива
Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати
Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати
Пенсійний фонд повідомив, хто з українців може отримати знижку на комуналку до 100%
Пенсійний фонд повідомив, хто з українців може отримати знижку на комуналку до 100%
На Херсонщині видаватимуть сертифікати по 10 тис. грн: хто отримає виплати
На Херсонщині видаватимуть сертифікати по 10 тис. грн: хто отримає виплати
Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ
Коли буде скасовано мораторій на підвищення комунальних тарифів: прогноз від НБУ
Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати
Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
27K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
19K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
7451
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
6340
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно
6282
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту