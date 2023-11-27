«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»

За словами Кирила, причиною смерті Геннадія Кернеса стало відключення його від системи життєзабезпечення 14 грудня 2020 року

Кирило Кернес стверджує: групою посадових осіб на чолі з Ігорем Тереховим був реалізований план захоплення влади в Харкові у 2020 році

Рідний син ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило, заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте», яка стосується стану його здоров'я під час перебування в клініці. Як зазначив Кирило, Геннадія Кернеса «мучили та насильно тримали для того, щоб відбулася перша сесія міськради, де його мали призначити головою Харкова». Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів син ексмера Харкова Кирило Кернес.

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За словами Кирила, причиною смерті Геннадія Кернеса стало відключення його від системи життєзабезпечення 14 грудня 2020 року.

Свідоцтво про смерть Геннадія Кернеса з зафіксованим часом смерті

«Після чого серце вже не витримало, і він помер 16 грудня 2020 року, а зовсім не 17 грудня, як нам всім казали. І, як старший син, можу гарантувати: родина на це відключення згоди не давала», – пояснив він.

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Як зазначив син Кернеса, батько, згідно з документами, не піддавався лікуванню набагато раніше даті відключення від системи життєзабезпечення. Кирило стверджує, що знає хто причетний до відключення ексмера Харкова.

Родина Кернесів (Кирило Кернес – праворуч)

«Я знаю, хто це зробив. Цю інформацію озвучать трішки пізніше, і думаю, що вона збентежить багатьох», – заявив він.

Син Кернеса каже, в батька через ускладнення і реабілітаційні операції був букет хвороб, з якими він потрапив до «Шаріте».

«Covid-19 був лише однією з причин погіршення його стану. Він був тяжким пацієнтом, і в нього було багато різних захворювань. Враховуючи те, скільки замахів було здійснено на батька і як він з них вибирався, не було сумнівів, що він і тут вибереться. Але нас обманули – давали надію, що все буде добре, а насправді люди, що організували захоплення влади в місті, вже розуміли, що відбувається», – зауважив Кирило.

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Крім того, син Кернеса розповів, що весь час під час лікування поруч із Геннадієм в клініці «Шаріте» були пасинок Кернеса Родіон Гайсинський та бізнесмен Павло Фукс. За словами Кирила, вони займалися лікуванням та його оплатою.

Саме Гайсинський та Фукс робили з клініки «Шаріте» фото, які мали довести, що Геннадій Кернес ще живий.

Павло Фукс та Родіон Гайсинський робили з клініки «Шаріте» фото, які мали довести, що Геннадій Кернес ще живий

Зазначимо, Кирило Кернес, заявив, що отримав доступ до медичної документації його батька в клініці «Шаріте». За словами чоловіка, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі.

Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», куди був госпіталізований з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

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Кернес залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. За словами близького друга Павла Фукса, колишній очільник Харкова розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.