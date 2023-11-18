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Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
Справедливість виплат на передовій має бути беззаперечною
фото з відкритих джерел

Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій

Бойові виплати сьогодні опинилися під загрозою, бо «ними маніпулюють свої ж». Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир

«Бойові виплати українським військовим свідчать, що ми віддаємо найбільшу шану бійцям, яким стало духу піти під ворожий вогонь. І сьогодні цей символ – під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично», – наголосив Джигир.

Такі вчинки, за його словами, є «значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів, вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі держави».

Джигир також наголосив, що такі вчинки «руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх Чин, вони руйнують впевненість ще не призваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною».

«Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони захищатиме їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання – це те, над чим і треба будувати наш «залізний купол», – наголосив Джигир.

Нагадаємо, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Нагадаємо, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.

Теги: гроші робота військові

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