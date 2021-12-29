«Слуга» Камельчук розповів, як зустріне Новий рік

Назвати країну, де проведе свято, нардеп відмовився

Знатний антивакцинатор зі «Слуги народу» Юрій Камельчук поділився з журналістами,я к планує провести свої тримав лі зимові канікули. Нардеп відвідає одразу декілька місць, пише «Сьогодні».

«На Новий рік ми з дружиною їдемо кудись, зазвичай на частину часу – це кудись за кордон, а потім Карпати, лижі, сніг. Оскільки це буде за кордоном, то не буде жодних застіль, великих компаній друзів. Такі речі відбуваються на Різдво, там класичні страви, а Новий рік – це вечеря у хорошому місці», – розповів нардеп. Але назвати країну, де він розпочне відлік нового року, Камельчук відмовився.

Камельчук також уточнив, що Різдво проведе з батьками. «Класично на саме Різдво – це завжди з батьками», – уточнив «слуга».

Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Камельчук влаштував сварку у Верховній Раді із працівником Управління державної охорони. Парламентар вимагав у охоронця показати йому ПЛР-тест на ковід.

Як повідомлялося, нардеп Камельчук знехтував правилами протиепідемічної безпеки під час візиту у школу на Львівщині та спілкування із дітьми без маски.

Раніше Миколи зі «Слуг народу» розповіли, як святкують 19 грудня.