Безсмертний каже, що Зеленський нічого так і не зрозумів у питанні Донбасу



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Я не знаю, коли розуміння прийде Зеленському в голову, чим пізніше це станеться, тим гірше буде нам усім, - Безсмертний

«Я знайшов відповідь на питання про те, як поновити діалог з іншою стороною», - переконує політик

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи у Мінську, стверджує, що знайшов відповідь на питання про те, як поновити діалог з іншою стороною.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Безсмертного, вже шостий рік збройного конфлікту на Донбасі він каже про необхідність спілкування громадян з обох боків.

«Чому мене зачепило це звільнення? Тому, що я знайшов відповідь на це питання, питання про те, як поновити цей діалог з іншою стороною», - наголосив політик.

Безсмертний вважає, що Зеленський так нічого і не зрозумів

«Коли я Зеленському сказав: дайте мені доручення, я підготую указ, я думав, він все зрозумів. Йде шостий рік війни… Чому досі не організована робота, чому досі не відпрацьований механізм ухвалення рішень, чому досі нема взаємодії між безпековими структурами… Я підготував цей проект. Але, судячи з рішення, яке він прийняв про моє звільнення, він не розуміє, де він знаходиться, що він розпоряджається долею мільйонів людей. Мене це чіпляє, бо я не знаю, коли розуміння прийде йому в голову. Чим пізніше воно прийде, тим гірше буде нам усім», - вважає політик.

Безсмертний вважає, коли йде війна, не треба боятися проблем, їх треба приймати і вирішувати.

«Треба бути жорстким і конструктивним і пам’ятати, що від тебе залежать долі мільйонів людей. Якщо ти вирішив стати президентом, то повинен знати відповідь на головне питання – війни і миру», - заявив колишній представник Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин указу Зеленського, де йшлося про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи 13 серпня 2019 року.

До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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