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    Політика

    Безсмертний назвав причину свого звільнення президентом Зеленським: така позиція не до двору

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    Роман Безсмертний був представником Україні в мінській групі в 2015-2016 рр. та місяць у 2019 році - Безсмертний назвав причину свого звільнення президентом Зеленським: така позиція не до двору
    Роман Безсмертний був представником Україні в мінській групі в 2015-2016 рр. та місяць у 2019 році
    Фото: Станіслав Груздєв

    Роман Безсмертний дав перший коментар після того, як його звільнили з Тристоронньої контактної групи

    Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію по деяким питанням.

    «Що послужило причиною власне цього звільнення, тут таємниці немає. Є моя публічна позиція… Це стосовно тактики дій на лінії розмежування, в переговорній групі», - розповів Безсмертний в ефірі 24 каналу.

    Він додав, що «якщо взяти всю історію за останні місяці, то я чесно коректно, відкрито казав, що тут треба діяти так і так».

    «Я вже багато в своєму житті бачив. Коли я розумію, що може бути далі, я коректно, щоб нікого ж не ображати.., починаючи з того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни, закінчуючи дзвінком Путіну – не треба телефонувати Путіну, а треба діяти досить різко і послідовно… Я не розумію, чому не відповідають на обстріли на фронті», - розповів Безсмертний.

    Він нагадав, що в його практиці це вже третє звільнення.

    «Я пережив три етапи роботи з президентами. Перший етап – президент, коли призначав і звільняв, пояснював причини. Другий етап – це я від імені президента, пояснював, чому президент приймає таке рішення. Зараз такий етап, коли ніхто не пояснює, ні коли призначають, ні коли звільняють», - розповів Безсмертний.

    Він сказав, що коли його призначили в ТКГ 9 липня, то він через деякий час запитав про причину такого рішення. «Відповідь була коротка – у нас немає часу на зустрічі», - передав Безсмертний.

    Нагадаємо, президент Зеленський 13 серпня звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (указ №596/2019).

    Безсмертного повернули в мінську групу 9 липня.

    9 серпня Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».

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