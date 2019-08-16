Безсмертний: Кучма готував мене до того, аби я очолив українську делегацію в Мінську



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На думку Безсмертного, стосунки з Кучмою у нього «абсолютно рівні»

Безсмертний спілкувався з Кучмою за декілька хвилин до того, як у ЗМІ з`явився указ про його виключення з Тристоронньої контактної групи

Політик і дипломат Роман Безсмертний стверджує, що експрезидент Леонід Кучма готував його до того, щоб він очолив українську делегацію у Мінську.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Безсмертного, «принаймні, така розмова з ним у мене була».

«Я на багато тем спілкувався з Леонідом Даниловичем. У нас різні стосунки були і вони були абсолютно відвертими. Були раніше», - підкреслив політик і додав, що спілкувалися з експрезидентом за декілька хвилин до того, як у ЗМІ з`явилася інформація про його виключення з Тристоронньої контактної групи.

«Думаю, що зустрінемося найближчими днями і дізнаюся його думку. Маю передати Кучмі проект указу», - сказав дипломат.

На думку Безсмертного, стосунки з Кучмою у нього «абсолютно рівні».

«Він прекрасно знає: коли є проблеми, я скажу прямо. Він також прекрасно знає: коли виникне небезпечна ситуація, я буду захищати українську позицію, захищати нашу позицію в Мінському процесі. Він дуже добре розуміє рівень моєї підготовки тому, що не перебуваючи у Мінському процесі, він телефонував мені і казав: «я тебе дуже прошу, допоможи тут розібратися, тут розібратися…» тощо. У нас є взаємоповага. Я поважаю його як президента України і сподіваюсь, що він поважає мене як людину, яка вміє і знає, що робити», - пояснив Безсмертний.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин оприлюдненого 13 серпня 2019 року указу Зеленського про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи.

До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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