  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Безсмертний: Кучма готував мене до того, аби я очолив українську делегацію в Мінську

    • Розсилка
    На думку Безсмертного, стосунки з Кучмою у нього &laquo;абсолютно рівні&raquo; - Безсмертний: Кучма готував мене до того, аби я очолив українську делегацію в Мінську
    На думку Безсмертного, стосунки з Кучмою у нього «абсолютно рівні»

    Безсмертний спілкувався з Кучмою за декілька хвилин до того, як у ЗМІ з`явився указ про його виключення з Тристоронньої контактної групи

    Політик і дипломат Роман Безсмертний стверджує, що експрезидент Леонід Кучма готував його до того, щоб він очолив українську делегацію у Мінську.

    Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Безсмертного, «принаймні, така розмова з ним у мене була».   

    «Я на багато тем спілкувався з Леонідом Даниловичем. У нас різні стосунки були і вони були абсолютно відвертими. Були раніше», - підкреслив політик і додав, що спілкувалися з експрезидентом за декілька хвилин до того, як у ЗМІ з`явилася інформація про його виключення з Тристоронньої контактної групи.

    Читайте також

    «Думаю, що зустрінемося найближчими днями і дізнаюся його думку. Маю передати Кучмі проект указу», - сказав дипломат. 

    На думку Безсмертного, стосунки з Кучмою у нього «абсолютно рівні».

    «Він прекрасно знає: коли є проблеми, я скажу прямо. Він також прекрасно знає: коли виникне небезпечна ситуація, я буду захищати українську позицію, захищати нашу позицію в Мінському процесі. Він дуже добре розуміє рівень моєї підготовки тому, що не перебуваючи у Мінському процесі, він телефонував мені і казав: «я тебе дуже прошу, допоможи тут розібратися, тут розібратися…» тощо. У нас є взаємоповага. Я поважаю його як президента України і сподіваюсь, що він поважає мене як людину, яка вміє і знає, що робити», - пояснив Безсмертний.

    Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

    9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин оприлюдненого 13 серпня 2019 року указу Зеленського про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи.

    До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

    У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

    Більше читайте:
    Читайте також
    Росія ЗМІ Донбас війна Роман Безсмертний Леонід Кучма Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ