Бійці «Гвардії наступу» отримали від Метінвесту Ахметова пікапів на 3 мільйони гривень

«Стальний фронт» від початку бойових дій поставив в армію вже більше 400 автомобілів

Бійці бригади оперативного призначення Нацгвардії отримали від «Сталевого фронту Ріната Ахметова» п’ять потужних пікапів, необхідних для наступальних операцій. Вартість авто – понад 3 мільйони гривень, їх передала бійцям компанія «Метінвест», в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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«Бригада «Кара-даг» звернулася до нас із запитом, вони відправили надзвичайний мейл, розказали, хто вони, що вони готуються до наступальних дій на запорізькому напрямку. Їм потрібна допомога з автомобілями. «Стальний фронт» Ріната Ахметова відгукнувся на це прохання, і сьогодні ми вручаємо ці автомобілі», – каже керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.

Він також уточнив, що «Стальний фронт» від початку бойових дій поставив в армію вже більше 400 автомобілів – адже авто були потрібні і на початку війни, і зараз, тим більше – пікапи, які виділяються своєю «всюдихідністю».

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Військові за пікапи дуже вдячні – адже це авто, які можна використовувати як безпосередньо для наступу, обладнавши додатковою зброєю, так і для вивезення поранений та доставки БК.

«Такі техніка повнопривідна, у неї високий кліренс, тож вона буде проходити по всім дорогам, а це важливо. Хлопці будуть їздити на них на виконання бойових дій – можливо, поставлять на них кулемети, а може, будуть перевозити особовий склад», – каже лейтенант військової частини 3029 Гварії Наступу Яків Шпачинський.

Як відомо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту». За цей час компанія виготовила понад 100 тисяч бронежилетів, а також броньовані щити для 200 фронтових машин. Крім того, бійцям на передовій передали вже 212 сталевих бліндажів.

Також компанія є одним із найбільших серед приватного бізнесу постачальників безпілотників до армії: захисники отримали понад 1500 дронів, майже 2 000 тепловізорів, 875 одиниць комунікаційного обладнання та 441 автомобіль різного призначення, у тому числі майже 100 «швидких». Наразі загальна сума, спрямована Рінатом Ахметовим на допомогу військовим і цивільним українцям, сягнула 6 млрд грн.