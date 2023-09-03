Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ
Наталка Цмоць
фото з відкритих джерел

Новий посол Канади зауважила, що українці розуміють важливість цієї реформи та вбачають її як одну з умов для наближення до Європейського Союзу

Канада має намір посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, зокрема, шляхом навчання суддів і судових аудиторів. Про це заявила новий посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

Цмоць, зауважила, що українці розуміють важливість цієї реформи та вбачають її як одну з умов для наближення до Європейського Союзу.

Цмоць прибула до Києва 15 серпня та зазначила, що сподівається мати повну команду з 22 дипломатів на місці до жовтня.

«Їхні завдання охоплюватимуть оцінку проєктів з розмінування, фінансування програм, спрямованих на підтримку жінок у політиці та бізнесі, а також допомогу українським жінкам, чоловіки яких відправилися на фронт. Також співробітники посольства Канади підтримуватимуть експертні зусилля в галузі атомної безпеки, сприяючи запобіганню екологічних та ядерних катастроф на електростанціях України через можливі наслідки війни», – йдеться у повідомленні.

Посол відзначила, що за словами західних союзників, Україна досягає прогресу в своєму контрнаступі, який відтворює військову тактику НАТО, спрямовану на обмеження людських втрат. 

«Українці відступають, коли це необхідно, на відміну від Росії, яка веде військові дії як у м'ясорубці», - заявила вона.

Цмоць також розповіла, що мала моторошне відчуття дежавю, коли приїхала до Києва в серпні. Вона побачила так багато місцевих жителів із відсутніми кінцівками, що це нагадало їй про роботу в Україні в 1990-х роках, коли до нової незалежної країни повернулися тисячі солдатів з війни Радянського Союзу в Афганістані.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади призначив нового посла в Україні: замість Лариси Ґаладзи дипломатичну місію у Києві очолить Наталка Цмоць.

У МЗС Канади заявили, що призначення Цмоць «відображає відданість Канади цим важливим відносинам».

Теги: посол українці військові розмінування фінансування навчання Україна фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ
«Нафтова угода» на зміну «зерновій»?
5 серпня, 10:28
Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень на фронті
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки на двох напрямках: дані Генштабу
8 серпня, 06:53
Федір Шандор є військовослужбовцем ЗСУ, а також раніше викладав в Ужгородському національному університеті
Угорщина погодила нового посла України в Будапешті
8 серпня, 21:10
Родеріх Кізеветтер
Депутат Бундестагу розкритикував Шольца через недовіру до України
13 серпня, 08:49
«Військовий» ПДФО сплачується за місцем розташування військових частин, учбових центрів та полігонів
Місцеві бюджети на Житомирщині у 2023 році зросли на 45%. Гетманцев пояснив, що сталося
14 серпня, 20:39
США прагнуть побудувати у Індо-Тихоокеанському регіоні новий потужний альянс
«Зараз чи ніколи». Лідери США, Японії та Південної Кореї скликають екстрений саміт
16 серпня, 17:41
Туреччина засудила огляд турецького судна росіянами
Напруга у Чорному морі: Туреччина відкрито пригрозила Росії
18 серпня, 08:18
Навчання триватимуть щонайменше шість місяців, за цей час потрібних навичок встигнуть набути не лише пілоти, а й техніки
Українські військові вже почали навчання на F-16
19 серпня, 21:28
Винищувач F-16
Україна незабаром отримає F-16 – генерал Міллі
25 серпня, 09:21

Економіка

Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ
МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»
МВФ занепокоєний. Гетманцев прокоментував долю програми «5-7-9%»
ЄС пропонує Україні субсидію на транзит зерна
ЄС пропонує Україні субсидію на транзит зерна
Рада знайшла нове джерело фінансування армії
Рада знайшла нове джерело фінансування армії
Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко
Росіяни не зможуть повністю контролювати Чорне море – Костенко
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
22K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
16K
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
14K
Чехів почала дратувати допомога біженцям із України – ЗМІ
9566
На Путіна має вплив лише одна людина
9215
Перша сцена України. Про династії та клани у театрі Франка

Новини

3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
1 вересня, 06:40

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту