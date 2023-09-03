Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах України – ЗМІ

Новий посол Канади зауважила, що українці розуміють важливість цієї реформи та вбачають її як одну з умов для наближення до Європейського Союзу

Канада має намір посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні, зокрема, шляхом навчання суддів і судових аудиторів. Про це заявила новий посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

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Цмоць, зауважила, що українці розуміють важливість цієї реформи та вбачають її як одну з умов для наближення до Європейського Союзу.

Цмоць прибула до Києва 15 серпня та зазначила, що сподівається мати повну команду з 22 дипломатів на місці до жовтня.

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«Їхні завдання охоплюватимуть оцінку проєктів з розмінування, фінансування програм, спрямованих на підтримку жінок у політиці та бізнесі, а також допомогу українським жінкам, чоловіки яких відправилися на фронт. Також співробітники посольства Канади підтримуватимуть експертні зусилля в галузі атомної безпеки, сприяючи запобіганню екологічних та ядерних катастроф на електростанціях України через можливі наслідки війни», – йдеться у повідомленні.

Посол відзначила, що за словами західних союзників, Україна досягає прогресу в своєму контрнаступі, який відтворює військову тактику НАТО, спрямовану на обмеження людських втрат.

«Українці відступають, коли це необхідно, на відміну від Росії, яка веде військові дії як у м'ясорубці», - заявила вона.

Цмоць також розповіла, що мала моторошне відчуття дежавю, коли приїхала до Києва в серпні. Вона побачила так багато місцевих жителів із відсутніми кінцівками, що це нагадало їй про роботу в Україні в 1990-х роках, коли до нової незалежної країни повернулися тисячі солдатів з війни Радянського Союзу в Афганістані.

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Раніше повідомлялося, що уряд Канади призначив нового посла в Україні: замість Лариси Ґаладзи дипломатичну місію у Києві очолить Наталка Цмоць.

У МЗС Канади заявили, що призначення Цмоць «відображає відданість Канади цим важливим відносинам».