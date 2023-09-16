Німецька компанія передасть Києву 100 тактичних дронів

«Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні»

Мер столиці зазначив, що Київ продовжує допомагати українським воїнам

Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які столиця спрямує на фронт українським захисникам. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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«Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління, які вже тестували в Україні. А столиця спрямує техніку нашим захисникам на фронт. Про це ми домовилися з інвестором та керівництвом компанії сьогодні на щорічному самміті Інституту Стерна Стюарта, що відбувається в Німеччині», – наголосив Кличко.

Мер столиці зазначив, що Київ продовжує допомагати українським воїнам. І виділяючи кошти з бюджету міста (минулого року майже 1 мільярд гривень, цього року – 5 мільярдів), і залучаючи допомогу від партнерів.

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«Ми передаємо бійцям на фронт автомобілі, швидкі, спорядження, дрони, аптечки. І я продовжую домовлятися з партнерами та друзями України й Києва, щоб залучати більше такої допомоги», – зазначив Віталій Кличко.

Інститут Стерна Стюарта є партнером Мюнхенської безпекової конференції та одним з найвпливовіших аналітичних центрів і має великий вплив на формування політичної думки в Німеччині.

Кличко бере участь у самміті Інституту в числі основних доповідачів. Відбудеться дискусія з колишнім радником з Національної безпеки та послом США в ООН Джоном Болтоном. Також Кличко виступить з промовою на тему «План Маршалла ІІ – Як швидко почати відбудову України».