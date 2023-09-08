Прокуратура оголосила в розшук броньований Mercedes Медведчука
На Mercedes накладено арешт
Броньована автівка Mercedes, що перебуває у власності колишнього народного депутата Віктора Медведчука, якого в Україні обвинувачують у держзраді, зникла. Машину оголосили у розшук. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Радіо Свобода».
Зазначається, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно Медведчука, зокрема на Mercedes.
«Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. Наразі його місце перебування невідоме», – зазначають в прокуратурі.
Журналісти звернулися до Державного бюро розслідувань, слідчі якого проводили досудове розслідування у справі щодо Медведчука. У відомстві відмовилися повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.
Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає $1,1 млн.
Також прокуратура ініціювала передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів майна дружини лідера забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука вартістю понад 303 млн грн.
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