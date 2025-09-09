Бразилець, який доєднався до ЗСУ, пояснив, чому збирається переїхати жити до України

Гільєрме Рібейро: «Українці відкриті, емпатичні, чуйні, всі намагаються тобі допомогти. Це дуже вирізняє їх…»

Бразилець Гільєрме Рібейро, який воює на боці України з перших місяців повномасштабного вторгнення, в інтервʼю «Главкому» розповів, що після війни хоче переїхати жити в Україну. Він поділився, що встиг уже побачити в країні, окрім руїн Часового Яру і випаленого Серебрянського лісу.

«Насамперед мені подобаються люди. І це були перші враження тут – люди. Наскільки українці відкриті, емпатичні, чуйні, всі намагаються тобі допомогти. Це дуже вирізняє українців на фоні інших європейських народів, поляків, німців, наприклад, з якими мені доводилося спілкуватися раніше. Емоційністю і відкритим серцем українці схожі на нас, бразильців. Звісно ж, за три роки, відколи я тут, я бачив не тільки Серебрянський ліс і окопи. В Україні розкішна природа. Карпати дуже сподобалися, я відпочивав там. Розкішна річка Дніпро. Я дуже люблю Дніпро!», – захоплено розповідає Гільєрме.

Після поранення в Серебрянському лісництві він лікувався в Черкасах. У лікарні він познайомився Олесею, волонтеркою, яка займається патронажем поранених військових. Вони покохали одне одного, а через кілька місяців стали жити разом. Восени пара планує офіційно одружитися.

Бразильський військовий розповів, як розпочалася історія їхнього кохання час війни. «Я лежав після чергової операції з видалення осколків. Лесія прийшла в палату, пояснила, що вона волонтерка і запитала, чи мені щось потрібно. Я сказав, що мені потрібен зарядний пристрій для мобільного. Лесія вийшла і за якісь пів години повернулася із зарядкою. Потім вона сказала, що ми тепер друзі, вона готова мені допомагати, і отож їй потрібен мій номер телефону. Так ми й почали спілкуватися. А коли я був на реабілітації, Лесія забрала мене до себе і ми почали жити разом. Олеся дуже гарна. І дуже патріотична: коли почалася повномасштабна війна, вона створила волонтерський центр і весь цей час допомагає пораненим, і зараз теж. Поза тим вона працює – має маленький салон краси. Дуже смачно готує. Це вона мене привчила до борщу», – ділиться Гільєрме.

Чоловік розповів, що у його коханої є 23-річна донька Діана, у них чудові стосунки, вона називає його татом. «27 вересня Діана виходить заміж, весілля буде в Києві, буде вінчання, і я проведу її до вівтаря. Свою доньку Сару, яка зараз у Бразилії, я хочу забрати в Україну, але це вже після закінчення війни», – каже він.

«Я хочу лишитися в Україні, а в Бразилію приїздити хіба як турист. Хочу оформити громадянство України. Але це не так і просто, каже військовий. – Ще в 2024 році я звернувся до командування, подав документи, потім ще якісь документи приносив. Знаю, що недавно з’явився новий закон, але все одно треба дуже довго чекати на громадянство. Тобто поки що, на жаль, це питання не вирішується».

Під час розмови Гільєрме час від часу використовує українські слова та впевнений, що поки закінчиться війна, він добре розмовлятиме українською.



