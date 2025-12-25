Головна Країна Суспільство
Українка з Харкова назвала п'ять переваг життя у Німеччині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українка з Харкова назвала п’ять переваг життя у Німеччині
Харків'янка розповіла у соцмережах про переваги життя у Німеччині
Дівчина прожила два роки у Німеччині

Українка Поліна Фаустова з Харкова жила у Німеччині два роки. Дівчина розповіла у соцмережах про переваги, які вона помітила під час життя у цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки.

У Німеччині можна пити воду з-під крана

За словами дівчини, у Німеччині є чимало переваг для життя. Однією з них вона називає чисту воду з-під крана. Поліна Фаустова розповіла, що в Україні їй треба було купувати питну воду в автоматах. Водночас у Німеччині можна пити воду з-під крана, адже вона безпечна для здоров'я.

Німці ставляться простіше до стилю в одязі

Також дівчину вразив підхід німців до їхнього стилю. Поліна Фаустова зауважила, що у Німеччині місцеві мешканці не переймаються про те, як вони виглядають. Також в цій країні ніхто не звертатиме уваги на те, якщо ви одягнені не так, як інші. Попри гарний дохід більшість німців ставляться до моди простіше.

Активне дозвілля на песнії у Німеччині

Також одним зі спостережень авторки відео було те, що пенсіонери у Німеччині є досить активними. «80-річні бабусі та дідусі їздять на велосипедах, дуже активні та мають гарний вигляд», – зазначила блогерка.

У Німеччині висока зарплатня

Українка зауважила, що головною перевагою життя в Німеччині є висока оплата праці. Наприклад, професія прибиральника, помічника на кухні, чи вантажника оцінюється набагато вище, ніж в Україні. Крім цього, рівень зарплати у Німеччині дає більше можливостей, як, наприклад подорожувати, купувати гарну їжу та влаштовувати своє дозвілля.

Німеччина підтримує своїх громадян

За словами блогерки, у Німеччині влада турбується про своїх громадян. Зокрема, вона згадала про те, що держава надає соціальні виплати на дітей, та для дорослих, які втратили роботу. Авторка відео навела у приклад період пандемії, коли Німеччина підтримувала своїх артистів, які не могли працювати.

Раніше «Главком» писав про те, що в німецькому містечку Фрайнсхайм (земля Рейнланд-Пфальц) готується до закриття одна з найбільш незвичних туристичних локацій – пекарня, що належить далеким родичам обраного президента США Дональда Трампа. Останній день роботи закладу – 31 грудня 2025 року. 

