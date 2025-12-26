«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему

Голова «Укренерго»: Ворог готується до чергової атаки

Голова управління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що РФ готує нову масовану атаку по енергетиці, ймовірний інтервал ударів приблизно кожні 10 днів. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Зараз прогнозувати щось дуже важко, бо ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Кожні 10 днів відбувається масована атака на енергосистему і після неї досить важко збалансувати енергосистему», – наголосив Віталій Зайченко.

Нагадаємо, що внаслідок чергових російських атак по об’єктах генерації та мережах передачі електроенергії в Україні знеструмленими залишаються абоненти у п’яти областях.

Як повідомлялося, унаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання світла: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

До слова, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.