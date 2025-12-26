Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Голова «Укренерго»: Ворог готується до чергової атаки

Голова управління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що РФ готує нову масовану атаку по енергетиці, ймовірний інтервал ударів приблизно кожні 10 днів. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Зараз прогнозувати щось дуже важко, бо ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Кожні 10 днів відбувається масована атака на енергосистему і після неї досить важко збалансувати енергосистему», – наголосив Віталій Зайченко.

Нагадаємо, що внаслідок чергових російських атак по об’єктах генерації та мережах передачі електроенергії в Україні знеструмленими залишаються абоненти у п’яти областях.

Як повідомлялося, унаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання світла: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

До слова, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
Сьогодні, 06:44
Пам’ятник Михаїлу Булгакову на Андріївському узвозі
Булгаков на Андріївському узвозі: демонтаж пам’ятника спровокував палку дискусію в мережі
23 грудня, 00:05
Дрон окупантів впав посеред лісу у Богуславській громаді
Сапери вилучили бойову частину дрона «Герань-2» у Богуславській громаді (фото)
11 грудня, 10:53
На думку Юрія Вітренка, на перемовини мають значний вплив люди, які входять у делегацію
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
10 грудня, 18:08
СБУ знищила залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»
9 грудня, 09:38
Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
6 грудня, 09:21

Суспільство

Чому розплакався Ющенко? Третій президент розповів зворушливу історію
Чому розплакався Ющенко? Третій президент розповів зворушливу історію
«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему
«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука
Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українка з Харкова назвала п’ять переваг життя у Німеччині
Українка з Харкова назвала п’ять переваг життя у Німеччині

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua