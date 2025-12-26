Мама загиблого солдата зворушила Ющенка словами про сина

Колишній президент України Віктор Ющенко розповів про благодійний захід зі збору коштів на будівництво житла для переселенців із Донбасу, під час якого почув історію, що довела його до сліз. Про це Ющенко розповів в інтерв'ю «Думай».

Слова матері воїна, загиблого на українському фронті, стали для третього президента прикладом того, якою ціною українці захищають свою державу, мову і право жити на власній землі. «Знаєте, у мене був такий випадок. Торік ми збирали кошти на будівництво житла під Києвом для переселенців із Донбасу. Аудиторія була дуже цікава: сенатори, конгресмени, губернатори з чотирьох штатів. Під час одного з виступів попросила слова старша жінка... Вона вийшла до мікрофона й сказала: «Я – мама солдата. Мій синок поїхав в Україну, воював на вашому фронті – і там його вбили», – розповів Ющенко.

У залі одразу запала тиша. Було відчутно смуток і напруження – багато хто не стримував сліз. І раптом вона продовжила свій материнський подвиг: «Пане президенте, якби так сталося – з Божої ласки – що мій син воскрес, зайшов сюди і попросив мого благословення піти на український фронт, я б його благословила».

«Яка чистота», – підкреслив Ющенко.

Нагадаємо, раніше Ющенко заявив, що проблема Росії полягає не лише в її очільнику Володимирі Путіну, але й в народові країни-терористки.

Також Ющенко розповів, яке «велике добре діло» робить Путін. Російський диктатор Володимир Путін веде Росію до загибелі, а економіку РФ у прірву.