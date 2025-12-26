Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука
Лейтенанту Андрію Люклянчуку назавжди 43 роки
колаж: glavcom.ua

У березні 2025 року Андрія Люклянчука мобілізували до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Люклянчука.

43-річний лейтенант Андрій Люклянчук загинув 15 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.  

Андрій Люклянчук народився 3 травня 1982 року у Рівному. Навчався в 11-й школі, згодом здобув вищу освіту в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Під час навчання в університеті проходив підготовку на військовій кафедрі. Згодом працював менеджером з продажу автомобілів, пізніше був приватним підприємцем. У березні 2025 року Андрія Люклянчука мобілізували до лав Збройних сил України.

На початку повномасштабного вторгнення Андрій Люклянчук пішов до ТЦК, але отримав відмову через недостатність військового досвіду
На початку повномасштабного вторгнення Андрій Люклянчук пішов до ТЦК, але отримав відмову через недостатність військового досвіду
фото: Рівненська міська рада

«На початку повномасштабного вторгнення Андрій добровільно пішов до Територіального центру комплектування – його не взяли, тому що не було достатнього досвіду. Вже цьогоріч під час служби він розповідав, що знайшов себе у війську. І навіть після закінчення війни хотів залишитися у Збройних силах», – зазначив брат захисника.

Лейтенант Андрій Люклянчук загинув 15 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області.

Рідні та друзі запам’ятали Андрія товариською й щирою людиною, справжньою душею компанії.

Поховали військовослужбовця 23 грудня 2025 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Траурний портрет захисника України Андрія Люклянчука
Траурний портрет захисника України Андрія Люклянчука
фото: Рівненська міська рада
Служба у храмі за полеглим воїном
Служба у храмі за полеглим воїном
фото: Рівненська міська рада
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука фото 1
фото: Рівненська міська рада

У чоловіка залишилися дружина, двоє доньок, батьки та брат.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна військові хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З виборів ми точно вийдемо внутрішньо слабкішими, пересвареними і розділеними
Вибори під час війни? Розмова про наслідки, яку не можна відкладати
21 грудня, 21:11
Відновлення польотів в Україну стане можливим після безпечного неба та відкриття аеропортів
Три європейські лоукостери готові відновити польоти в Україну після відкриття неба
4 грудня, 16:18
Армії РФ вдається просуватися зі швидкістю 1,5 км на місяць
Швидкість просування армії РФ в Україні є найповільнішою за історію воєн останніх 100 років – WSJ
12 грудня, 16:13
Президент України Володимир Зеленський пояснив, як його візит до Купʼянську вплинув на перемовини
«Це поставило крапку». Як звернення Зеленського з Куп’янську вплинуло на партнерів та перемовини
18 грудня, 12:00
Російські окупанти все частіше страчують українських військовополонених
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами
18 грудня, 15:07
Мобілізований після трьох днів відпочинку відмовився знову їхати на фронт
Суд покарав військового за невиконання наказу командира
23 листопада, 18:15
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
27 листопада, 07:57
Сирський наголосив на тому, що питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень
Сирський зробив заяву про посилення мобілізації та наступ окупантів
8 грудня, 11:28
Польща не відкидає передачу МіГ-29 Україні
Президент Польщі прокоментував можливу передачу МіГ-29 Україні
19 грудня, 14:30

Суспільство

Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука
Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українка з Харкова назвала п’ять переваг життя у Німеччині
Українка з Харкова назвала п’ять переваг життя у Німеччині
Яке релігійне свято відзначається 26 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 грудня 2025: традиції та молитва
На Різдво у Львові хор «Гомін» заспівав скорботні колядки для полеглих захисників (відео)
На Різдво у Львові хор «Гомін» заспівав скорботні колядки для полеглих захисників (відео)

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua