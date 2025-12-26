Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука

У березні 2025 року Андрія Люклянчука мобілізували до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Люклянчука.

43-річний лейтенант Андрій Люклянчук загинув 15 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Андрій Люклянчук народився 3 травня 1982 року у Рівному. Навчався в 11-й школі, згодом здобув вищу освіту в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Під час навчання в університеті проходив підготовку на військовій кафедрі. Згодом працював менеджером з продажу автомобілів, пізніше був приватним підприємцем. У березні 2025 року Андрія Люклянчука мобілізували до лав Збройних сил України.

На початку повномасштабного вторгнення Андрій Люклянчук пішов до ТЦК, але отримав відмову через недостатність військового досвіду фото: Рівненська міська рада

«На початку повномасштабного вторгнення Андрій добровільно пішов до Територіального центру комплектування – його не взяли, тому що не було достатнього досвіду. Вже цьогоріч під час служби він розповідав, що знайшов себе у війську. І навіть після закінчення війни хотів залишитися у Збройних силах», – зазначив брат захисника.

Лейтенант Андрій Люклянчук загинув 15 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області.

Рідні та друзі запам’ятали Андрія товариською й щирою людиною, справжньою душею компанії.

Поховали військовослужбовця 23 грудня 2025 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Траурний портрет захисника України Андрія Люклянчука фото: Рівненська міська рада

Служба у храмі за полеглим воїном фото: Рівненська міська рада

фото: Рівненська міська рада

У чоловіка залишилися дружина, двоє доньок, батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.