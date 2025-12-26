Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У п'ятницю, 26 грудня, в Україні різко погіршаться погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Вночі у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується стабільно низька температура повітря, подекуди з потужними нічними морозами, а також снігопади та ожеледиця на дорогах у більшості регіонів. Найхолодніше буде наприкінці тижня.