Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств
фото: glavcom.ua

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У п'ятницю, 26 грудня, в Україні різко погіршаться погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні фото 1

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Вночі у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг. 

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується стабільно низька температура повітря, подекуди з потужними нічними морозами, а також снігопади та ожеледиця на дорогах у більшості регіонів. Найхолодніше буде наприкінці тижня.

