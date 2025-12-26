Головна Країна Суспільство
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 26 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 грудня світ відзначає День подарунків. Християни відзначають східного обряду – Собор Пресвятої Богородиці. Це другий день різдвяних свят, присвячений прославленню Матері Божої та вшануванню сімейних цінностей. У цей день часто спостерігаються потужні морози, які в народі називають різдвяними.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День подарунків

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Свято виникло у Великій Британії та поширилося світом. Традиційно в цей день прийнято дарувати подарунки бідним, займатися благодійністю та відвідувати розпродажі. Це день вдячності та щедрості, що створює потужний соціальний рух допомоги ближнім.

Міжнародний день круп’є

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день круп’є відзначається щорічно 26 грудня. Потреба у новій професії виникла з появою перших гральних домів, які з’явилися понад 300 років тому.

Працівники ігрових домів та казино, що слідкували за грою, видавали виграш або збирали ставки, називалися круп’є.

В залежності від функціональних обов’язків в професії є декілька спеціалізацій: чіпер (сортує карти та фішки), дилер (пояснює правила та слідкує за їх виконанням, веде гру), інспектор (виступає арбітром у спірних ситуаціях, слідкує за персоналом і порядком серед відвідувачів закладу). Співробітники ігорних закладів мають універсальну кваліфікацію та можуть виконувати всі ці функції протягом дня.

Робота круп’є підходить для спритних, тямущих, урівноважених молодих людей, що можуть (в силу свого віку) багато часу проводити на ногах. Робота в казино загартовує та наділяє молодих працівників корисними навичками, що допомагають у подальшому житті та кар’єрі.

Релігійні свята та їхня історія

Собор Пресвятої Богородиці

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

На другий день Різдва церква вшановує Діву Марію, яка народила Спасителя. Свято називається «Собором», тому що на відміну від інших свят, присвячених окремим подіям з життя Богородиці, цього дня відбувається загальне (соборне) прославлення Матері Божої, а також святого Йосипа Обручника, царя Давида та святого Якова (брата Господнього).

Цей день вважається особливим для жінок, вагітних та тих, хто планує материнство. У храмах проходять урочисті відправи, де віряни просять у Богородиці заступництва та потужного духовного захисту для своїх сімей.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо почалася потужна завірюха – чекайте на холодну та довгу зиму;
  • сонячний і ясний день обіцяє гарний врожай проса;
  • чути спів снігурів – незабаром почнуться рясні снігопади;
  • якщо сороки голосно скрекочуть – готуйтеся до посилення морозів.

Історичні події

  • 1776 рік – під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержуюит перемогу над англійцями, яка стає переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність;
  • 1783 рік – француз Себастьян Ленорман уперше в Європі демонструє псевдопарашут;
  • 1805 рік – у Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписують мирний договір, що завершує війну третьої антифранцузької коаліції;
  • 1870 рік – завершується будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс – першого залізничного тунелю під Альпами, який з'єднав Італію та Францію;
    1898 рік – П'єр і Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;
  • 1908 рік – перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою, який відбувався в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон стає першим афроамериканцем, який здобуває титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії;
  • 1918 рік – проголошують відновлення УНР і формують уряд держави – Раду Народних Міністрів УНР;
    1919 рік – уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;
  • 1931 рік – у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в Nissan;
  • 1935 рік – на Гавайських островах роблять спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;
  • 1946 рік – у Лас-Вегасі відкривається готель «Фламінго», побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом;
  • 1963 рік – фірма грамзапису Capitol Records випускає перший у США сингл групи The Beatles I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There;
  • 1991 рік – Національним банком України зареєстрований Експобанк як комерційний банк;
  • 2004 рік – найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії;
  • 2004 рік – в Україні проводять переголосування другого туру президентських виборів, в якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.

Іменини

День ангела святкують: Марія, Йосип, Давид, Яків, Костянтин.

