Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Бразилець, який воює за Україну з перших місяців вторгнення, розказав, як ухвалив це рішення

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Бразилець, який воює за Україну з перших місяців вторгнення, розказав, як ухвалив це рішення
Гільєрме Рібейро до 2022 року був інструктором з вогневого бою в армії Бразилії
фото: Другий інтернаціональний легіон оборони України

Гільєрме Рібейро: «До 2014 року я справді мало що знав про Україну…»

Бразилець Гільєрме Рібейро, який вже кілька років воює у ЗСУ, в інтервʼю «Главкому» розповів, чи знав щось про Україну, перш ніж приїхати сюди на війну та чому вирішив воювати саме на боці України. Визнає, його вразила мужність українців під час Революції гідності.

«До 2014 року я справді мало що знав про Україну, але коли почалася ваша Революція гідності, всі новини заповнили події в Україні, і ми побачили, якими є українці, як вони гідно, організовано чинять спротив, які вони сміливі й відчайдушні. Я подумав: які це відважні й класні люди, що повстали за свободу! Після того став уважно стежити за подіями в Україні, вболівав за Україну. І коли почалася повномасштабна війна, вирішив, що треба їхати в Україну і допомогти цим сміливим людям. На жаль, наш президент – комуніст (Луїс Інасіо Лула да Сілва є прихильником лівої ідеології – «Главком») і симпатизує Росії. Але, повірте, більшість бразильців не люблять комуністів, не люблять Росію і добре розуміють, хто агресор у цій війні, а хто жертва і має всі права на захист власної землі», – каже Гільєрме.

Чоловік розповів, хто він за професією, та чим займався у себе на батьківщині, що так легко зібрався на війну. «До того, як почалася повномасштабна війна, я був військовим бразильської армії – інструктором з вогневого бою. Взагалі у мене, як би це сказати… «військова кров». Я навіть мав хобі – збирав маленькі пластикові діарами з танчиками, літачками, артилерією, солдатами», – зазначив військовий.

На батьківщині, в Бразилії, у Гільєрме є донька та батько. Він просто сказав їм, що мусить їхати в Україну.

«У Бразилії в мене є донька Сара, я виховував її сам. Їй 17 років. Мама моя померла під час коронавірусної пандемії. Батько старенький, він живе неподалік Сан-Паулу. Я їм із Сарою допомагаю. Як поставилися? Я сказав, що їду в Україну – і поїхав», – зазначив він.

Гільєрме також розповів про найсильніші враження, які назавжди залишиться в пам’яті за кілька років боїв. Був епізод, коли у підрозділу артилерійської підтримки закінчились набої, а російська артилерія не замовкала. В результаті окупанти підпалили Серебрянський ліс.

«Першим підрозділом, в якому мені довелося воювати, ще з літа 2022 року, була «Карпатська Січ». В одному з боїв я отримав кульове поранення в ногу. Поранення було не дуже серйозним, тому я знову пішов у піхоту. Але обрав інший підрозділ – підписав контракт з Другим інтернаціональним легіоном. Воював у Серебрянському лісництві (Другий інтернаціональний легіон був одним з підрозділів, що тримав оборону в лісництві, важливому рубежі на межі Луганщини і Харківщини, з червня 2023 року по кінець серпня 2024-го – «Главком»). Ми класно закопалися, укріпилися в лісі й трималися дуже потужно, відбивали штурм за штурмом. Але в липні 2024 року в тих підрозділів, які нас прикривали, не залишилося артилерійських снарядів, а у росіян снаряди були, і вони просто гатили по наших позиціях артилерією і зробили все, щоб підпалити ліс», – розповідає захисник. 

Минулого року він змінив підрозділ. Тепер служить у Другому інтернаціональному легіоні, адже тамтешні інструктори та командири бережуть людей та тримають їх обізнаними в ситуації, даючи чіткі інструкції. «Бразильська армія, досвід служби в якій я маю, все-таки побудована на натовських стандартах. Коли потрапив у свій перший підрозділ тут, в Україні, то відчув «совєтський» дух командирів: якщо ти зайняв позицію, то тримай її на смерть, «ні кроку назад», незважаючи на те, чи дуже потрібна та позиція і скільки людей буде за неї втрачено. Я бачив такий, із моєї точки зору, неправильний підхід. Потрапивши в Інтернаціональний легіон, я зробив для себе відкриття: виявляється, українська армія є іншою – тут людяне ставлення, дають більше інформації про бойове завдання, ми обізнані з ситуацією перед боєм. Віднедавна я в підрозділі дронарів, то тут взагалі вишукана компанія, високоінтелектуальна», – каже Гільєрме Рібейро.

Раніше «Главком» розповідав, як італієць вивчив українську та воює в ЗСУ. «Тепер це і моя війна» – говорить 29-річний італієць Юрі Превіталі. У 2023 році він покинув рідний дім і, не маючи жодного військового досвіду, приїхав воювати за Україну. Доброволець пройшов навчання, вступив до легіону «Карпатська Січ» і тепер захищає Україну від РФ разом із нашими бійцями.

Читайте також:

Теги: росіяни штурм поранення Ґільєрме безпілотник українці війна армія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
Ідеологічна війна Кремля: чому вбили Андрія Парубія
31 серпня, 16:11
Юлія Свириденко закликала світ перетворити слова на дії та позбавити Росію можливостей фінансувати війну і злочини
«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
30 серпня, 12:00
Іван Беззуб мав досвід миротворчої діяльності у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичгій республіці Конго.
26-річний командир вертольота загинув на Київщині. Згадаймо Івана Беззуба
27 серпня, 09:00
Українці обирають для життя Польщу
Кожен четвертий український біженець у ЄС обрав для життя одну країну
19 серпня, 09:27
Сподіватися навіть у безнадійних обставинах. Чого Україну вчить історія США
Сподіватися навіть у безнадійних обставинах. Чого Україну вчить історія США
16 серпня, 14:43
В Україні збільшився попит на овочі
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина
16 серпня, 08:15
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
10 серпня, 07:38
Трамп може розізлитися через відмову Зеленського
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
9 серпня, 11:59
Дрони атакували Харківщину
Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
4 вересня, 23:10

Суспільство

Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла
Гендиректор Yasno порадив підготуватися до відключень світла
Бразилець, який воює за Україну з перших місяців вторгнення, розказав, як ухвалив це рішення
Бразилець, який воює за Україну з перших місяців вторгнення, розказав, як ухвалив це рішення
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
Ще тиждень-два і на всіх окупованих Росією територіях зникне пальне – експерт
Ще тиждень-два і на всіх окупованих Росією територіях зникне пальне – експерт
Новий скандал у католицькому університеті: на цей раз через лавку в кольорах ЛГБТ
Новий скандал у католицькому університеті: на цей раз через лавку в кольорах ЛГБТ
«Армія бомжів»: військові скаржаться на захмарну вартість оренди житла в прифронтових районах
«Армія бомжів»: військові скаржаться на захмарну вартість оренди житла в прифронтових районах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
11K
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9583
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3475
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2966
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua