«Брехня в армії неосяжна». Сенцов розповів про масштабну проблему у війську

«Так формується викривлене бачення, коли в штабах одна реальність, а на землі – зовсім інша»

Український режисер, ексбранець Кремля та боєць ЗСУ Олег Сенцов заявив, що в Україні, особливо в армії – «неосяжний обсяг брехні». В інтервʼю «Українські правді» він розповів, що керівництву можуть доповідати лише хороші новини, але в реальності – все інакше.

За його словами, тих офіцерів, які доповідають «нагору» реальну обстановку – знімають з посад. Натомість, замість них ставлять тих, хто каже: «Так, буде виконано, плюс-плюс, вперед-вперед», пояснює Сенцов.

«Так формується викривлене бачення, коли в штабах одна реальність, а на землі – зовсім інша. Вони кажуть: підіть туди, захопіть це. А ми не можемо, в нас немає стільки сил. Як так? Вперед, вперед! Пішли – нічого не зробили, людей стало ще менше. Давайте ще раз і ще раз. Ні, не сюди, а ось туди. І це дурдом, безкінечний, кінця краю цього я не бачу», – наголосив режисер.

Військовий додав, що на якихось рівнях командири можуть це згладжувати, але «система загалом працює ось так». Сенцов наголосив, що українська армія залишається маленькою радянською армією, яка воює проти великої радянської армії.

Нагадаємо, український режисер та боєць ЗСУ Олег Сенцов вважає, що людину не можна змусити воювати, адже для цього потрібно бути вмотивованим.

«Людину не можна заставити воювати. Його можна впіймати на вулиці, запхати в бус, забрати документи та телефони, доставити в навчальний центр, тримати там ледь не під охороною, привезти в бригаду, а він скаже: «Я не хочу воювати, я не буду». Навіщо такий боєць потрібний? Треба мотивувати людей, надавати їм можливості та прозорі, чіткі, однакові правила гри для всіх. Щоб люди бачили, що це справедливо: я йду на два-три роки воювати, бо воюють усі», – зазначив він в інтерв'ю.

Також Сенцов розповів про те, як під час бою вдалося взяти у полонросіян. Зокрема, він поділився історією про одного з окупантів, а також пояснив, що відчуває поруч із загарбниками.