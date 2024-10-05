Північна Корея передає Росії майже 3 млн боєприпасів на рік – The Times

КНДР стабільно підтримує Росію боєприпасами та іншим озброєнням

Згідно з інформацією ЗМІ, Росія отримує приблизно половину снарядів, які використовує у війні проти України, з Північної Кореї. Це складає близько 3 млн снарядів щороку. Про це повідомляє видання The Times.

За даними західної розвідки, хоча багато північнокорейських снарядів виявляються несправними, саме перевага у їхній кількості допомогла окупантам досягти успіхів на фронті, зокрема захопити Вугледар.

Видання також зазначає, що після візиту Путіна до Північної Кореї на початку 2024 року Росія стала значно залежною від снарядів з цієї країни.

Крім того, джерело повідомило про суттєві втрати серед військ РФ – в середньому 1200 осіб щоденно, з яких близько 500 загинуло лише під час боїв за Покровськ на Донеччині.

Водночас підкреслюється, що Росія не має можливості одночасно вести бої за Покровськ і витісняти ЗСУ з Курщини через брак живої сили, хоча Кремль не готовий оголошувати мобілізацію в країні.

Військова співпраця між КНДР та Росією

Військова співпраця між Північною Кореєю (КНДР) та Росією має тривалу історію і охоплює різні аспекти, такі як обмін технологіями, постачання озброєнь, навчання військових та стратегічне партнерство.

Військові зв'язки між КНДР та Росією почали формуватися після Корейської війни (1950-1953), коли Радянський Союз надавав КНДР військову допомогу, озброєння та техніку. З початку 2000-х років співпраця продовжилася в сфері постачання зброї. Зокрема, Росія постачає КНДР військову техніку, боєприпаси, а також допомогу в розвитку ракетних технологій.

Обидві країни проводять спільні військові навчання та обмінюються досвідом у військовій підготовці. Це включає тренування в сфері специфічних видів бойових дій, таких як артилерійська підготовка та використання сучасних військових технологій. З початком війни в Україні та посиленням міжнародної напруженості, військове співробітництво між КНДР та Росією стало ще більш актуальним. Північна Корея постачає боєприпаси та іншу військову техніку Росії, а Росія, в свою чергу, допомагає КНДР в удосконаленні її озброєнь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 20 військовослужбовців, зокрема шестеро офіцерів із КНДР, загинули від ракетного удару на тимчасово окупованій РФ території біля Донецька.

Також Північна Корея заявила, що військова допомога США Україні є «неймовірною помилкою» та грою з вогнем проти ядерної держави Росії.

До слова, у п’ятницю Північна Корея запустила близько 320 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, повідомили військові Південної Кореї, це був другий запуск минулого тижня.