Українські війська нищать ворогів на Курщині

Знищено військових 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, які особливо полюбляли вихвалятися своїми «подвигами», повідомляють у Десантно-штурмових військах. Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Операція Сил оборони України в Курській області РФ триває. Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили штурмову групу окупантів у одному з населених пунктів Курщини. Саме ці росіяни неодноразово знущались над українськими громаданами та воїнами, коли РФ напала в 2022 році на Україну.

«Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми «подвигами». А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

Наголошується, що у всьому світі полонених захишають норми Женевських конвенцій. Проте росіянам «на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його» .

«Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади», – додали у ДШВ ЗСУ.

Загалом в Курській області РФ відзначався активний етап бойових дій між українськими Силами оборони та російськими військами. Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили штурмову групу окупантів у одному з населених пунктів регіону. Це свідчить про продовження операцій, спрямованих на знищення ворожих сил і стабілізацію ситуації на фронті.

Додатково, ситуація в області залишається напруженою, оскільки Росія продовжує перекидати війська та техніку, намагаючись зміцнити свої позиції. Українська сторона активно відповідає на ці дії, завдаючи ударів по скупченню ворожих сил та забезпечуючи захист своїх територій.

Нагадаємо, міністр оборони Джон Гілі вважає, що чим довше українські сили зберігатимуть свої позиції на Курщині, тим більше це вибиватиме із колії російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, українські військові, які проводять операцію в Курській області Росії, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення, що різко контрастує з діями російської армії на окупованих територіях України. Західні журналісти відзначають, що Україна прагне показати, що не опуститься до рівня жорстокості, яку Росія проявила в таких містах, як Буча.

Нагадаємо, стало відомо, що Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».