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У застосунку «Армія+» з’явилися нові електронні рапорти для військових

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У застосунку «Армія+» з’явилися нові електронні рапорти для військових
колаж: Генштаб ЗСУ

Щомісяця в застосунку для військовослужбовців з’являтимуться нові рапорти

У застосунку «Армія+» додалися п'ять нових електронних рапортів, які покривають різні етапи служби військових. Зокрема, йдеться про непрості ситуації, як-от травми чи повернення з полону. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Щомісяця в Армія+ з’являтимуться нові рапорти. У цій версії ми додали, зокрема, довідку форми 5 про проходження служби. Це один із найбільш затребуваних документів для військових для отримання гарантованих державою послуг. Наприклад, він дозволяє дитині військового отримати першочергове право на місце в дитсадку», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У версії 2.0 «Армія+» доступні наступні рапорти:

  • отримання довідки форми 5 про проходження військової служби. З нею військовослужбовці чи їхні близькі зможуть отримувати гарантовані державою виплати;
  • виїзд за межі гарнізону. Цей рапорт дозволяє, наприклад, військовим під час вихідних або святкових днів покидати гарнізон для відпочинку чи вирішення особистих справ;
  • звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров'я. Якщо самопочуття військового різко погіршилось або він травмувався, солдат має право отримати тимчасове звільнення від служби, щоб відновити здоров’я;
  • виплата одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту. Це гарантоване право для тих, хто вперше вступає на військову службу в ЗСУ за контрактом;
  • відпустка після звільнення з полону. Бійці, які бажають продовжити службу після полону, мають право на додаткову відпустку.

Крім цього, у рапортів розширився функціонал. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача рапорту. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що одна з ключових функцій застосунку «Армія+» – подача рапортів – стане ще доступнішою завдяки цифровізації. Також у додатку з'явилося онлайн-навчання. 

До відома, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+». 

Зокрема, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

Теги: застосунок Генштаб військові

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