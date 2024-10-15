Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом

Ворожа машина була знищена перед тим, як окупанти планували завдатио залп по позиціях ЗСУ

Артилеристи 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, відомі як «Червона Калина», знищили на Покровському напрямку російську реактивну систему залпового вогню «Град» разом з повним боєкомплектом. Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«На відео – вибуховий результат артилеристів бригади «Червона Калина» на Покровському напрямку, які знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град» із повним боєкомплектом», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, минулого тижня нацгвардійці знищили:

11 танків;

38 одиниць бронетехніки;

88 артилерійських систем;

67 автомобілів;

189 бліндажів і місць скупчення піхоти противника;

8 засобів РЕБ;

13 складів боєкомплекту.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки.

До слова, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».

Раніше стало відомо, що російські пропагандисти домальовують на фотографіях надписи на могильних хрестах, щоб показати нібито катастрофічні втрати в українському війську під час війни.