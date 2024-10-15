Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Ворожа машина була знищена перед тим, як окупанти планували завдатио залп по позиціях ЗСУ
Артилеристи 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, відомі як «Червона Калина», знищили на Покровському напрямку російську реактивну систему залпового вогню «Град» разом з повним боєкомплектом. Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
«На відео – вибуховий результат артилеристів бригади «Червона Калина» на Покровському напрямку, які знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град» із повним боєкомплектом», – йдеться в повідомленні.
Окрім того, минулого тижня нацгвардійці знищили:
- 11 танків;
- 38 одиниць бронетехніки;
- 88 артилерійських систем;
- 67 автомобілів;
- 189 бліндажів і місць скупчення піхоти противника;
- 8 засобів РЕБ;
- 13 складів боєкомплекту.
Нагадаємо, українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки.
До слова, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».
Раніше стало відомо, що російські пропагандисти домальовують на фотографіях надписи на могильних хрестах, щоб показати нібито катастрофічні втрати в українському війську під час війни.
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