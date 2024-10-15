Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Момент вибуху російської машини «Град»
Фото: Скриншот з відео Нацгвардії

Ворожа машина була знищена перед тим, як окупанти планували завдатио залп по позиціях ЗСУ

Артилеристи 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, відомі як «Червона Калина», знищили на Покровському напрямку російську реактивну систему залпового вогню «Град» разом з повним боєкомплектом. Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. 

«На відео – вибуховий результат артилеристів бригади «Червона Калина» на Покровському напрямку, які знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град» із повним боєкомплектом», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, минулого тижня нацгвардійці знищили:

  • 11 танків;
  • 38 одиниць бронетехніки;
  • 88 артилерійських систем;
  • 67 автомобілів;
  • 189 бліндажів і місць скупчення піхоти противника;
  • 8 засобів РЕБ;
  • 13 складів боєкомплекту.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки. 

До слова, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».

Раніше стало відомо, що російські пропагандисти домальовують на фотографіях надписи на могильних хрестах, щоб показати нібито катастрофічні втрати в українському війську під час війни.

Читайте також:

Теги: Харків окупанти армія військові Facebook втрати відео наступ Червона калина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по українському порту «Південний»
Окупанти посилили атаки на портову інфраструктуру України
10 жовтня, 16:50
Зеленський: ми повинні зробити все, щоб зменшити здатність Росії дестабілізувати Європу та світ.
Росія повинна визнати, що Європа має кордони
9 жовтня, 18:21
Сили оборони відійшли, аби зайняття положення для ведення подальших дій
Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
2 жовтня, 12:56
На місці працюють відповідні служби
Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків
2 жовтня, 04:48
Крім хромінгу, серед підлітків також набирає популярності вдихання закису азоту
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
2 жовтня, 03:00
Резистентні інфекції швидко розповсюдились по українських лікарнях
Стійкість до антибіотиків в українських військових. Мікробіологиня назвала ключову помилку лікарів
1 жовтня, 07:30
67 БпЛА Росія нібито знищила над територією Волгоградської області
Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей
29 вересня, 07:58
На Запорізькій атомній електростанції команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня
Одна з підстанцій поблизу Запорізької АЕС зазнала дронової атаки – МАГАТЕ
27 вересня, 22:04
Українські сили продовжували наступальні дії поблизу Медвежого, Веселого, Обухівки у РФ
ЗСУ продовжують просуватися у Курській області: деталі від ISW
15 вересня, 08:28

Події в Україні

Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Нацгвардійці під Покровськом знищили ворожий «Град» із боєкомплектом
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2024 року
У Торецьку немає вцілілих будинків, росіяни займають нові райони – речниця ЗСУ
У Торецьку немає вцілілих будинків, росіяни займають нові райони – речниця ЗСУ
Візит спікера Палати громад Канади та важливе рішення МВФ. Головне за 14 жовтня
Візит спікера Палати громад Канади та важливе рішення МВФ. Головне за 14 жовтня
Масове «замінування»: поліція повідомила про результати перевірки 60% закладів
Масове «замінування»: поліція повідомила про результати перевірки 60% закладів
Росіяни влучили в житловий будинок у Херсоні, загинули двоє жінок
Росіяни влучили в житловий будинок у Херсоні, загинули двоє жінок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
491K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
37K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
29K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
16K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Новини

15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
13 жовтня, 22:49

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua