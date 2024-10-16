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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

Проблема з фортифікаціями, про яку мало говорять

glavcom.ua
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Фортифікації – важливий елемент на полі бою
фото: офіс президента

Уряд погодив законопроект про примусове відчуження земель під фортифікації

Дивлюсь в Facebook почалась вже зрада, типу дожилися, віджимають приватну властність, навіщо нам фортифікації. З тилу дійсно не видно потреб у фортиікації.

А ось те що фермери не дають копати фортифікації на своїх полях – всім байдуже. Ви ж військові – розберетесь там якось.

Є такий населений пункт – Маринівка. Там був один з моїх бліндажів, де ми приймали тієї зими удар по Авдіївці. В бліндажі в посадці був центр керування польотами, а на поле ми садили літак. І більшість полів там ще з осені були обкопані плугом максимально глибоко, щоб «по маєму полю нє єзділі воєнниє. А то мне там урожай собирать, а я іх знаю, оні ж в каждой посадке сєбє бліндаж викопают».

Тому по полю міг проїхати трактор, але не колісна техніка. А в нас там висота, нам треба було туди, і всю зиму ми займались оф-роадом, перед тим як заступали на чергування.

Але фермеру цього здалося мало. Тому він спеціально пригнав трактор та обкопав свої поля рвом в метр глибиною, коли побачив що по його полях військові вперто катаються до посадки.

Ось тільки ці шляхи між полями дуже швидко вбили вантажівки та MRAPи, і вже до січня проїхати там було неможливо, автівка просто сповзала боком по багнюці в цей ров. Їдеш ти на роботу, а там машина стоїть боком у рву, і військові шоковані стоять поруч, не знають що робити, бо це зона куди постійно працювала артилерія.

Тому вся зима була під меседжами «– Ми застряли, не можемо доїхати до позиції, виліт відтерміновується. Висилайте «Новатор» чи «Хамер», хай нас витягне». «Новатор» застряг, зараз будемо відправляти другий «Новатор». «Другий «Новатор» теж застряг». «Ми знайшли тут ЗІЛ паливозаправщик, він нас витягує, та перший «Новатор». Скиньте кори другого «Новатора», ми зараз цей ЗІЛ до нього відправимо».

Дуже приємно займатися оф-роадом на паливозаправщику, там де постійно арта працює з ланцетами, мммм, кайф.

А в цей час в Авдіївці йдуть штурми.

І це я не інженер, я БПЛАшник який взагалі не повинен був зустрічатись з супротивом населення через фортифікації. Уявляєте які історії можуть розповісти інженери, яким поставили задачу терміново фортифікувати якусь лінію.

Тому який вигляд не мало б це рішення, але для справедливості треба пам'ятати що в нього є і зворотня сторона медалі.

І ще одне.

Маринівки вже немає. І будинку того фермера немає. Все знищено КАБами та російською артилерією. У цьому мабуть повинен бути який філософський висновок, але залишу його вам.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: фронт зрада військові трактор вантажівки

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