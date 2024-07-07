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Сенцов відповів, чи можна вмотивувати воювати чоловіків, які виїхали за кордон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сенцов відповів, чи можна вмотивувати воювати чоловіків, які виїхали за кордон
Олег Сенцов воює у складі бригади «Маґура»
фото: Олег Сенцов/Facebook

Режисер наголосив, що українська армія у чомусь є сучасною, а в чомусь застарілою

Український режисер та боєць ЗСУ Олег Сенцов вважає, що людину не можна змусити воювати, адже для цього потрібно бути вмотивованим.

«Людину не можна заставити воювати. Його можна впіймати на вулиці, запхати в бус, забрати документи та телефони, доставити в навчальний центр, тримати там ледь не під охороною, привезти в бригаду, а він скаже: «Я не хочу воювати, я не буду». Навіщо такий боєць потрібний? Треба мотивувати людей, надавати їм можливості та прозорі, чіткі, однакові правила гри для всіх. Щоб люди бачили, що це справедливо: я йду на два-три роки воювати, бо воюють усі», – зазначив він в інтерв'ю «Укрінформу».

За словами режисера, такі ж дії треба проводити і з тими, хто виїхав за межі країни, адже не всі покинули країну через страх.

«Але зараз вони думають: я приїду й мене «законопатять у цю армію, і що я буду там робити?». Одна справа – це «Наші Котики» у Фейсбуці, а інша – реальна армія. Ми живемо у вигаданому світі. Тож треба з цими ілюзіями прощатися й говорити про це відверто», – підкреслив Сенцов.

Боєць наголосив, що українська армія у чомусь є сучасною, а в чомусь застарілою, адже досі всі документи потребують паперового вигляду.

«Тому добре, що є зараз ініціатива міністерства оборони, що вони роблять електронний облік. ТЦК показали свою неефективність, вони навіть не могли оновити дані. Зробили «Резерв+», і сотні тисяч людей оновилися за місяць. Це показало, що електронна система працює набагато краще», – пояснив режисер.

На думку Сенцова, рекрутинг в армію має бути прямим, тобто бригада дає свою рекламу, як це робить, до прикладу, Третя штурмова та інші.

«Запрошують до себе людей на такі-то посади, людина проходить співбесіду, з нею підписується контракт, її забирають у свій навчальний центр, маленький, а не великий як-от у Яворові чи на інших полігонах, це небезпечно. Сотні маленьких центрів розпорошені, кожен сам собі тренує бійців, бачить, з ким буде воювати, бачить свого командира, – він уже в цій родині», – зауважив військовий.

Нагадаємо, командування Збройних сил України та військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі й мобілізації на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. Про це розповів народний депутат Руслан Горбенко.

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

Як відомо, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Також повідомлялося, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

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Теги: Олег Сенцов армія документи правила Місяць

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