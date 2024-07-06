Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років

Сенцов: «Краще готуватися до 10 років війни та перемогти за рік, аніж готуватися «до кінця року» і воювати десять»

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов переконаний, що військова мобілізація в Україні відбувається не так, як потрібно. Про це він розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

«Тих, хто два з половиною роки воюють, стає все менше. Це не секрет, не якась військова таємниця. Зараз іде мобілізація, але не так, як хотілося б. Дуже багато людей уникають мобілізації, роблять собі довідки, багато заброньованих», – зауважив Сенцов.

На його думку, Україна має людський ресурс є, але його бояться використовувати.

«Мабуть, через те, що бояться падіння рейтингів або ще чогось. Те, що робиться, – це напівзаходи, але ми не можемо діяти так, коли Росія повністю викладається. Нам треба всім «мобілізуватися», тоді ми зможемо розраховувати на паритет. Інакше росіяни будуть продовжувати на нас тиснути. Вони ідуть повільно, але десь трапляються прориви, як-от під Торецьком, на два кілометри. Не можна допустити, щоби все почало потрохи «сипатися», оскільки тоді ми опинимося в дуже поганій ситуації», – наголосив військовий.

Крім того, Сенцов виступає за демобілізацію після трьох років служби. «Тому що психологічно це важко, фізично це дуже важко. Я сам дуже виснажений, і багато хто виснажений. Ми тримаємось, але треба міняти людей, і це має бути не ротація, коли бригаду завели з полігону на передній край, потім вона повоювала два-три місяці – й знову на другу лінію. Це не те, адже ти не буваєш вдома й не маєш можливості психологічно і фізично відновитися», – пояснив командир штурмової роти у 47-й бригаді.

Сенцов наголосив, що Україна має готуватися воювати щонайменше 10 років. «Якщо скажуть, що всі будуть воювати, всі будуть служити, всіх будуть готувати й робити великі ротації, то це – планування на 10 років. Тоді ми будемо мати свіжі війська, наповнені людьми, добре підготовленими, і всі будуть залучені. Країна буде вся залучена», – сказав режисер.

Однак він пояснив, що йдеться про історичне планування: Україна має показати, що готова воювати довго і серйозно. «І ворог це відчує, тоді в нас будуть кращі позиції на перемовинах, якщо вони будуть. Тоді ми зможемо відвоювати наші позиції і не здати нові території, бути більш потужними та готовими до всього. Якщо перемога прийде раніше, то добре. Але краще готуватися до 10 років війни та перемогти за рік, аніж готуватися «до кінця року» і воювати десять», – зазначив Сенцов.

Нагадаємо, що командування Збройних сил України та військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі й мобілізації на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. Про це розповів народний депутат Руслан Горбенко.

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

Як відомо, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Також повідомлялося, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.