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Албанія відкрила оновлену авіабазу радянських часів для розміщення літаків НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Албанія відкрила оновлену авіабазу радянських часів для розміщення літаків НАТО
Албанія не має власних винищувачів, тому повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція
фото: Reuters

Альянс витратив 50 мільйонів євро на албанську авіабазу для посилення своєї присутності в регіоні

В Албанії відкрили перебудовану авіабазу, що існувала за радянських часів, для обслуговування літаків НАТО через «імовірні загрози регіону з боку РФ». Про це повідомляє агенція Reuters.

«Ця база додасть ще один елемент безпеки для нашого регіону Західних Балкан, про який ми всі знаємо, що це регіон, якому загрожує небезпека та неоімперські амбіції Російської Федерації», – заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама.

НАТО витратив понад 50 мільйонів євро на албанську авіабазу для посилення своєї присутності в регіоні. Албанія не має власних винищувачів, тому повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція.

За інформацією Reuters, авіабаза, на якій обслуговуватимуться літаки НАТО, розташована у невеликому містечку Кукова, де за часів СРСР розміщувалися радянські та китайські винищувачі, що перебували в стані бойової готовності на випадок війни з країнами Заходу.

«Сьогодні ми живемо в іншу епоху, і, на щастя, Албанія знаходиться на іншому боці», – сказав Рама.

Два винищувачі, які прилетіли з авіабази НАТО «Авіано» в Італії, приземлилися в Кучові на честь відкриття.

Албанія, яка приєдналася до НАТО у 2009 році, також веде переговори з Альянсом про будівництво військово-морської бази в Порто Романо на узбережжі Адріатичного моря. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом прибув до столиці Албанії Тирани

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Сторони підписали договір про дружбу і співпрацю між двома країнами.

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Теги: міністр Європа Україна небезпека Албанія переговори винищувач авіація

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