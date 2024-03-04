Албанія відкрила оновлену авіабазу радянських часів для розміщення літаків НАТО

Албанія не має власних винищувачів, тому повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція

Альянс витратив 50 мільйонів євро на албанську авіабазу для посилення своєї присутності в регіоні

В Албанії відкрили перебудовану авіабазу, що існувала за радянських часів, для обслуговування літаків НАТО через «імовірні загрози регіону з боку РФ». Про це повідомляє агенція Reuters.

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«Ця база додасть ще один елемент безпеки для нашого регіону Західних Балкан, про який ми всі знаємо, що це регіон, якому загрожує небезпека та неоімперські амбіції Російської Федерації», – заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама.

НАТО витратив понад 50 мільйонів євро на албанську авіабазу для посилення своєї присутності в регіоні. Албанія не має власних винищувачів, тому повітряний простір адріатичної країни захищають Італія і Греція.

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За інформацією Reuters, авіабаза, на якій обслуговуватимуться літаки НАТО, розташована у невеликому містечку Кукова, де за часів СРСР розміщувалися радянські та китайські винищувачі, що перебували в стані бойової готовності на випадок війни з країнами Заходу.

«Сьогодні ми живемо в іншу епоху, і, на щастя, Албанія знаходиться на іншому боці», – сказав Рама.

Два винищувачі, які прилетіли з авіабази НАТО «Авіано» в Італії, приземлилися в Кучові на честь відкриття.

Албанія, яка приєдналася до НАТО у 2009 році, також веде переговори з Альянсом про будівництво військово-морської бази в Порто Романо на узбережжі Адріатичного моря.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом прибув до столиці Албанії Тирани.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Сторони підписали договір про дружбу і співпрацю між двома країнами.