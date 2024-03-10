На Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко
У Ткаченка залишилася дружина та шестирічний син
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко. Про це повідомив редставник Пласту Юрій Юзич у Facebook
Повідомляється, що Ткаченко загинув 8 березня 2024 року.
Андрій Ткаченко був одним із кращих вихованців Пласту. У 2008 році став курсантом Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, навчання в якому успішно завершив у 2012 році.
Неодноразово відзначений подяками начальника університету. Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом.
Він проходив військову службу в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.
У Ткаченка залишилася дружина та шестирічний син. Поховання відбудеться в Івано-Франківську.
Раніше у боях за Україну загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Сінченко.
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