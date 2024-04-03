Навчання пілотів на F-16: Повітряні сили повідомили нові деталі

Кілька груп українських пілотів проходять підготовку в різних країнах для польотів на винищувачах F-16

Декілька груп українських пілотів проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16

Українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Євлаш уточнив, що йдеться дві групи, які перебувають у Данії та США. «У нас декілька груп проходять навчання в різних країнах. Зараз у нас дві передові групи знаходяться в Данії та США. Там вони безпосередньо вже відточують свої навички на літаках F-16. Також ще одна група продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії у Францію, де вони вже літають, освоюють легкомоторні літаки», - наголосив речник.

Також за його словами, одна група проходить навчання наземної підготовки в Англії, вивчає мову.

Окрім того, Євлаш повідомив, що триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Як повідомлялося, Нідерланди виділять цього року 2 мільярди євро на підтримку України, включаючи 250 мільйонів євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.