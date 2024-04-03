Навчання пілотів на F-16: Повітряні сили повідомили нові деталі
Декілька груп українських пілотів проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16
Українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Євлаш уточнив, що йдеться дві групи, які перебувають у Данії та США. «У нас декілька груп проходять навчання в різних країнах. Зараз у нас дві передові групи знаходяться в Данії та США. Там вони безпосередньо вже відточують свої навички на літаках F-16. Також ще одна група продовжує своє навчання, перемістилася з Великої Британії у Францію, де вони вже літають, освоюють легкомоторні літаки», - наголосив речник.
Також за його словами, одна група проходить навчання наземної підготовки в Англії, вивчає мову.
Окрім того, Євлаш повідомив, що триває підготовка технічного персоналу, щоб надалі ці фахівці вже навчали своїх колег в Україні.
Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.
Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.
Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.
Як повідомлялося, Нідерланди виділять цього року 2 мільярди євро на підтримку України, включаючи 250 мільйонів євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.
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