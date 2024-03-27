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Кулеба розповів, коли F-16 з'являться в небі України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кулеба розповів, коли F-16 з'являться в небі України
Кулеба зауважив, що питання передачі Україні винищувачів F-16 «дуже складне і заплутане»
фото з відкритих джерел

«Наразі все йде за планом», – переконує міністр

Сили оборони України можуть отримати від країн-партнерів винищувачі F-16 вже влітку. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у Варшаві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами чиновника, спочатку були плани, що F-16 з'являться в повітрі України в середині літа. «Наразі все йде за планом», – зазначив міністр.

Разом з тим Кулеба зауважив, що питання передачі Україні цих винищувачів «дуже складне і заплутане». «Тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але наразі графік такий», – сказав він.

Міністр закордонних справ додав, що має інформацію про те, що підготовка українських пілотів на цих винищувачах  проходить добре. При цьому Кулеба відзначив необхідність більшої кількості тренувань, зокрема для інженерів і технічного персоналу.

Як раніше повідомлялося, винищувачі F-16 дадуть «унікальний повітряний потенціал» Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території. Про це повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Патрік Райдер.

Раніше повідомлялося, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

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Теги: МЗС міністр Україна Дмитро Кулеба винищувач

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