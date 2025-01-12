Буковель. Як змінилися ціни на гірськолижному курорті після новорічних свят

Після святкового сезону в Буковелі відзначають зміни у вартості харчування та послуг курорту

Буковель вже багато років залишається найпопулярнішим і водночас найдорожчим гірськолижним курортом України. Щозими сюди прямують тисячі туристів як з усієї країни, так і з-за кордону. «Главком» порівняє, як змінилися ціни після нового року.

Вартість проживання у Буковелі

Станом на 4 грудня 2024 року забронювати житло у Буковелі на новорічну ніч для двох дорослих було практично неможливо. На туристичній платформі було доступно лише п'ять помешкань, що складало всього 2% від загальної кількості номерів.

Однак ситуація змінилася після свят. На 18 січня 2025 року платформа для бронювання показує 59 вільних помешкань. Крім того, ціни на житло після новорічних свят значно знизилися. Наприклад, номер, який на новорічну ніч коштував 12 847 грн, на 18 січня – 8 540 грн, що робить відпочинок у Буковелі більш доступним для туристів, які планують поїздку в січні.

Ski-pass та харчування у Буковелі

Після святкового сезону в Буковелі відзначають зміни у вартості харчування та послуг курорту. Так, ціни на страви в місцевих закладах харчування зросли на 20-45 грн. Наприклад, популярний бограч закарпатський, який у грудні 2024 року коштував 325 грн, зараз пропонують за 355 грн.

Водночас приємною новиною для любителів гірськолижного спорту стало зниження цін на ski-pass – електронний абонемент для користування підйомниками. Якщо у святковий період ціни були значно вищими, то наразі одноденний абонемент обійдеться у 1800 грн.

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Нагадаємо, що попри всі виклики, українці продовжують подорожувати, обираючи як бюджетні, так і більш дорогі напрямки для відпочинку. Українські експерти у сфері туризму розповіли про найпопулярніші напрямки для відпочинку взимку, середню вартість поїздок та зміни в цінах за останній рік.