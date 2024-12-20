Відомий бізнесмен показав, що залишилося від його офісу після ранкового ракетного удару

Андрій Ставніцер: Страшно подумати, що було б у цьому буквально скляному приміщенні, якби удар був на кілька годин пізніше

Унаслідок ранкового удару РФ балістичними ракетами по Києву постраждала будівля столичного бізнес-центру «Торонто». Бізнесмен, партнер компанії SD Capital та засновник Superhumans Андрій Ставніцер повідомив, що сьогодні під час ракетної атаки постраджав вже третій його актив – офіс компанії SD Capital, де також працювала й команда Superhumans Center. Раніше зазнали руйнувань будинок та готель бізнесмена.

Страшно подумати, що було б у цьому буквально скляному приміщенні, якби удар був на кілька годин пізніше фото: Stavnitser Andrey, Facebook

Партнер SD Capital повідомив, що рівно за крок від його столу величезного вікна більше немає.

«Звідси відкривається чудовий краєвид на костел Святого Миколая. Багатостраждальний костел сьогодні теж зачепило, на щастя, не сильно, побило вітражі трохи», – написав він.

За словами Ставніцера, цей офіс дуже любили гості, особливо іноземці. У будь-яку зустріч потрібно було закладати додаткові 15 хвилин на селфі та компліменти.

«Я все життя пропрацював у порту, у спартанських, галасливих та запорошених приміщеннях. Так хотілося гарний офіс», – додав бізнесмен.

Він розповів, що у цьому, зруйнованому сьогодні офісі, народилося багато ідей.

«Важко тримати обличчя на третьому загубленому від російських ракет активі. Страшно подумати, що було б у цьому буквально скляному приміщенні, якби удар був на кілька годин пізніше», – зазначив Ставніцер.

Та головне, наголошує бізнесмен, що люди цілі, отже, ідеї також цілі.

Ставніцер біля знищеного росіянами у вересні 2023 року готелю Кемпински Одесса. Бізнесмен придбав цей готель і мріяв зробити його окрасою набережної в Одесі фото: Stavnitser Andrey, Facebook

«Стало ще більше агресії – значить, ще більше сил. Не боїмося вас. Ну ось зовсім», – підсумував він.

Варто додати, що у квітні 2022 року Ставніцер повідомив Збройним силам України координати свого будинку, коли побачив, що його територію зайняли російські окупаційні війська. У результаті були знищені російські реактивні системи залпового вогню. За словами бізнесмена, він побачив у веб-камеру, що у дворі його будинку окупанти розгортають 12 одиниць бойової техніки, зокрема «Торнадо» та «Гради». Де саме розташований будинок, він не уточнив, але зазначив, що з його подвір'я окупантам було би зручно бити по Києву.

Російський «Град» біля будинку бізнесмена після того, як по цілі відпрацювали ЗСУ фото: Stavnitser Andrey, Facebook

Superhumans Center – це міжнародний проєкт, створений за ініціативи співвласника компанії TIS Андрія Ставніцера та члена наглядової ради TIS Філіппа Грушка, що надає допомогу постраждалим від війни

Андрій Ставніцер – підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune, засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital. Співвласник буксирного оператора P&O Maritime.

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палали авто, є пошкодження будівель. Вже відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

У мережі весь ранок місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки.