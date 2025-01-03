Після зустрічі з Путіним Фіцо зник на два тижні: ЗМІ виявили, де він перебував

Апартаменти, де міг зупинитися Фіцо, розташовані на останньому поверсі, мають площу 194 кв. м, а вартість проживання в них становить 6200 євро за одну ніч

Серед словацьких провладних політиків точилися розмови про те, що голова словацького уряду майнув на відпочинок у Дубай

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо два тижні не з'являвся на публіці. Виявилося, що в цей час він був у п'ятизірковому готелі Capella Hanoi у В'єтнамі. Про це пише видання Dennik N.

Місце перебування Фіцо залишалося невідомим з 22 грудня, коли він їздив до Москви й зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Із того часу в офісі уряду Фіцо не відповідали на питання про те, де перебуває прем'єр та не надавали жодної додаткової інформації про його поїздку до РФ.

Сам урядовець із 22 грудня спілкувався з громадянами лише через відео в соцмережах на тлі закритих штор. Місце його перебування врешті дізналися журналісти завдяки деталям інтер'єру в його відеозверненні, в якому він, зокрема, погрожував зменшити допомогу біженцям з України.

За даними видання, апартаменти, де міг зупинитися прем'єр-міністр, розташовані на останньому поверсі, мають площу 194 кв. м, а вартість проживання становить 6200 євро за одну ніч. Проте невідомо, скільки саме часу Фіцо провів у готелі.

Прем'єр 22 грудня зустрічався з Путіним. Куди очільник словацького уряду подівся після того, достеменно невідомо. Жодної офіційної інформації про його місце перебування немає. В Офісі уряду на запитання журналістів не відповідають.

Видання зазначає, що серед словацьких провладних політиків точилися розмови про те, що голова словацького уряду майнув на відпочинок у Дубай.

Тим часом у Братиславі відбувся протест проти дій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики.

Нагадаємо, 1 січня в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Згодом Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.