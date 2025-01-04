Популярна туристична столиця ввела жорстке обмеження на оренду житла

В Афінах вже діють обмеження на короткострокову оренду житла

У грецькій столиці Афінах набули чинності обмеження на короткострокову оренду житла на тлі прагнення влади зменшити нестачу квартир для постійних мешканців міста. Про це пише AFP.

Закон, ухвалений у листопаді, встановлює річну заборону на реєстрацію нових квартир для короткострокової оренди у понад десять центральних районів Афін.

Власники житла мали до 31 грудня задекларувати нові об'єкти у цих районах. Порушення обмежень спричиняє штраф у розмірі не менше 20 тис. євро.

«Попит досягає піку під час жвавого літнього туристичного сезону, але у багатьох районах Афін, де мешкає робітничий клас, вже багато років звучать скарги на низьку доступність житла та високі ціни на нього», – йдеться у статті.

Закон також пропонує податкові пільги власникам нерухомості, які переходять від короткострокової до довгострокової оренди.

За даними американської компанії AirDNA, у грецькій столиці налічується близько 18 тис. квартир, які здають в оренду на Airbnb та Vrbo.

Попит досягає піку під час жвавого літнього туристичного сезону, але у багатьох районах Афін, де мешкає робітничий клас, вже багато років звучать скарги на низьку доступність житла та високі ціни на нього.

Нагадаємо, з 2025 року у Греції значно збільшаться податки для туристів. Уряд сподівається таким чином компенсувати збитки, які потоки туристів завдають історичним пам'яткам та природі.

До слова, Європа посилює вимоги щодо короткострокової оренди житла. Польщі рекомендовано почати з трьох простих кроків.