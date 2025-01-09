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Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена
Будинок Гантера Байдена згорів
фото: Daily Mail

Гантер Байден орендував житло за $15 800 на місяць

У Малібу, в районі Пасифік-Палісейдс, згорів будинок, який орендував син президента США Джо Байдена – Гантер Байден. Про це повідомляє Daily Mail.

На фото видно, що від будівлі, що мала три спальні та три ванні кімнати, майже нічого не залишилося. Джо Байден раніше заявляв, що має інформацію про ймовірне знищення цього будинку.

Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена фото 1
фото: Daily Mail

«Мій син живе тут із дружиною. Учора вони отримали повідомлення, що їхній будинок, імовірно, згорів дотла. Сьогодні, схоже, (він) усе ще стоїть, але я в цьому не впевнений», – сказав Байден.

Видання повідомляє, що Гантер орендував житло за $15 800 на місяць, а його ринкова вартість становить близько $4 млн. Цей будинок він також використовував як студію для створення своїх картин.

Унаслідок пожежі постраждав і сусідній будинок, який орендувала служба безпеки Гантера за $16 тис. на місяць.

Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена фото 2
фото: Daily Mail

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

Супутникові зображення показали масштаби руйнувань від пожежі, яка знищила зону в понад 15 тис. акрів (6070,2 гектара) і залишила берегову лінію вздовж знаменитого району Малібу вигорілою.

До слова, американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі.

Теги: Джозеф Байден син сім'я будинок житло пожежа США

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