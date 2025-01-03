Дві країни Європи для економних туристів у 2025 році: поради експерта

Стали відомі найкращі напрямки в Європі, які туристи повинні відвідати у цьому році

Болгарія та Албанія набирають популярності у європейців, які хочуть бюджетно відпочити

У новому 2025 році любителям недорогих подорожей варто звернути увагу на дві недооцінені країни Європи – Болгарію та Албанію. Відомий британський експерт з туризму Саймон Колдер виділив ці напрямки як ідеальні для бюджетного відпочинку наступного року. Про це пише Daily Express.

За словами Колдера, після різкого зростання популярності класичних туристичних напрямків у 2024 році, таких як Іспанія, Франція, Італія та Греція, багато відпочивальників почали шукати доступніші альтернативи.

«Усі ознаки, які ми бачили, наприклад, пасажиропотік у європейських аеропортах і останні дані від туристичних компаній показують, що ми маємо «ненаситний апетит до подорожей». І 2025 рік буде фантастичним, оскільки горизонти ширші, ніж будь-коли», – стверджує Саймон Колдер.

Експерт вважає, що у 2025 році варто звернути увагу на Балканський регіон, де можна знайти поєднання краси, тиші та низьких цін.

Болгарія, за його словами, залишається незмінним лідером із вигідних пропозицій. «Якщо вам потрібен вигідний напрямок, я б вирушив на Балкани – Болгарія завжди є дуже вигідним варіантом для пакетних відпусток», – зазначає Саймон Колдер.

Ця країна славиться теплим кліматом, що нагадує Грецію та Туреччину, але з меншим напливом туристів та більш спокійною атмосферою.

«За результатами 2023 року Болгарія зафіксувала лише 8,6 млн туристів, що є піком для країни та збільшенням на 13% порівняно з попереднім роком. Проте це ніщо порівняно з 33 мільйонами, які вирушили до Греції, та понад 49 мільйонами до Туреччини за той самий період», – наводять цифри журналісти Daily Express.

Албанія, у свою чергу, продовжує набирати популярності завдяки приголомшливим пляжам, доброзичливим мешканцям та унікальній атмосфері, що збереглася з часів минулого століття. Тут можна насолоджуватися гірськими пейзажами, відвідувати старовинні замки та жваві вулиці Тирани або просто відпочивати на узбережжі, яке не поступається красою іншим середземноморським країнам.

Daily Express пише, що за перші сім місяців 2024 року кількість міжнародних туристів у Європі була на 11% вищою, ніж у попередньому році, і лише на 4% нижчою, ніж у 2019 році, що свідчить про «чудове відновлення» після пандемії.

До слова, Мальдівські острови в 2024 році прийняли понад 2 млн. іноземних туристів. Про це повідомило Міністерство туризму острівної держави. Це найкращий результат країни за всю історію. У 2023 році архіпелаг відвідали 1,8 млн. гостей, у 2022 році – 1,6 млн. гостей.