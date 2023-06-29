Нацкомісія погодила підвищення тарифів на воду з 1 липня

Комунальні підприємства закликають з 1 липня підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на 33%

Нацкомісія погодила підняття тарифів на послуги водоканалів з 1 липня 2023 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила підняття тарифів на послуги водоканалів з 1 липня 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті НКРЕКП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«29 червня 2023 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання (продовження засідання НКРЕКП від 31.05.2023), на якому було ухвалено рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо раніше, комунальні підприємства закликають підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на 33% з 1 липня. Збитки водопровідної галузі у 2022 році становили майже 4,5 млрд грн, а спочатку цього року вже майже 3,5 млрд грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що порядок формування тарифу затверджений постановою НКРЕКП і туди входить декілька основних складових. Це плата за використання електричної енергії, використання реагентів в системі підготовки води, інвестиційна програма, яка дозволяє водоканалам виконувати заміну обладнання, оплата праці працівників, ремонтні роботи тощо.

Порядок формування тарифу передбачає, що літом подаються розрахунки поточного року, восени вони розглядаються і вивчаються відповідними структурними підрозділами національного регулятора, і до 1 січня наступного року вони мають бути затвердженими.

Нагадаємо, 1 липня на українців чекає підвищення цін на деякі послуги та продукти. Зокрема, доведеться більше платити за електроенергію, подорожчає автомобільне паливо та зросте вартість продуктів харчування.

До слова, з 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищать ціни до підвищення.