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Рівень води у Миколаєві перевищив позначки історичного максимуму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рівень води у Миколаєві перевищив позначки історичного максимуму
Нижня набережна у Миколаєві
фото: Олег Сєнкевич / Telegram

Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води

За дві доби після підриву Каховської ГЕС рівень води піднявся у річці Південний Буг біля міста Миколаїв на 97 см. Про це повідомляє Миколаївський гідрометеорологічний центр.

«Станом на 8:00 сьогодні рівень води перевищив позначки історичного максимуму», – йдеться в повідомленні.

Зокрема у:

  • Миколаєві вище на 6 см від історичного максимуму (максимальний рівень води спостерігався у листопаді 1981 році);
  • селі Парутине вище на 40 см від історичного максимуму (максимальний – у листопаді 1981 році);
  • Очакові на вище на 20 см від історичного максимуму (максимальний – у травні 1978 році).

Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині складає 5,61 м.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Миколаївщина Каховська ГЕС вода

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