Рівень води у Миколаєві перевищив позначки історичного максимуму

Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води

За дві доби після підриву Каховської ГЕС рівень води піднявся у річці Південний Буг біля міста Миколаїв на 97 см. Про це повідомляє Миколаївський гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом на 8:00 сьогодні рівень води перевищив позначки історичного максимуму», – йдеться в повідомленні.

Зокрема у:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Миколаєві вище на 6 см від історичного максимуму (максимальний рівень води спостерігався у листопаді 1981 році);

селі Парутине вище на 40 см від історичного максимуму (максимальний – у листопаді 1981 році);

Очакові на вище на 20 см від історичного максимуму (максимальний – у травні 1978 році).

Наразі і надалі спостерігається невелике зростання рівня води.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині складає 5,61 м.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.