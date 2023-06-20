Самокати на франківському кладовищі: як на ініціативу Марцінківа відреагували містяни

Місцева влада також працює над впровадженням автобуса, який курсуватиме кладовищем, щоб люди могли дістатися до могил своїх рідних

В Івано-Франківську найближчим часом запустять прокат електросамокатів та велосипедів на міському цвинтарі. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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Очільник Франківська розповів, що отримує багато повідомлень про те, що міським кладовищем важко пересуватись.

«На превеликий жаль, війна значно його (кладовище – ред.) розширила», – зазначив Марцінків.

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Міський голова додав, що також місцева влада працює над впровадженням автобуса, який курсуватиме цвинтарем, щоб люди могли дістатися до могил своїх рідних. Так він відповів на коментарі про те, як зможуть пересуватися літні люди.

Марцінків додав, що автобус «буде трохи згодом», бо нині тривають перемовини з банком.

У коментарях під публікацією деякі користувачі ідею із самокатами та велосипедами не підтримали.

Зокрема, дехто посилався на незручності для літніх людей чи казав, що краще спрямувати гроші для військових, а хтось пропонував інші варіанти, наприклад, закупити «буси».

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У коментарях під заявою мера люди пишуть, що найбільше труднощів з пересуванням по кладовищі виникають у людей літнього віку – і вони не уявляють, як ці люди мають пересуватися на електросамокатах.

Деякі франківці вирішили, що це жарт.

Також користувачі порушили тему будівництва крематорію, вказавши на проблему, яка може виникнути у майбутньому – відсутність місць для поховань. Марцінків відповів, що такий проєкт «був би дорогим для міста». Тому його наразі в Івано-Франківську не розглядають.

Деякі мешканці міста все ж підтримали подібну ініціативу.

Раніше повідомлялося, що влада Франківська придумала, як підняти народжуваність.