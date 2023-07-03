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П'ять головних новин за 3 липня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
П'ять головних новин за 3 липня
фото: glavcom.ua

Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні з 1 липня

Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду, у Гаазі відкрився офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач. Ці та інші події 3 липня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду

Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні з 1 липня скасовано. Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Раніше НКРЕКП скоригувала тарифи на послуги 34 водоканалів, внаслідок чого вони мали зрости в середньому на 32%. У комісії також повідомили, що розпочинають консультації «для вироблення справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми покриття витрат водоканалів».

У Гаазі відкрився офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну

У Гаазі, що в Нідерландах, розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.

Як повідомляється, до Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) входять представники України Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду (ICC). За даними Євроюсту, йдеться про генерального прокурора України Андрія Костіна, прокурора МКС Каріма Хана, помічника генерального прокурора США Кеннета Політе та комісара юстиції ЄС Дідьє Рейндерса.

Очікується, що Центр проведе розслідування та збере докази, що розглядатимуться як проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу щодо РФ. У ЄС заявили, що кінцевою метою роботи є притягнення до відповідальності винних у вторгненні в Україну.

ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач

Уперше за чотири місяці Запорізьку атомну станцію вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона була необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки. До початку війни, в лютому 2022 року, в ньому було чотири лінії 750 кВ.

Україна отримала другий транш від МВФ

Україна отримала другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету країни.

Наразі Україна отримала вже $3,59 млрд від МВФ. Загальне фінансування за програмою розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) складає $15,6 млрд.

В Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового

Журналістка Тетяна Новак заявила про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, котрий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. В Ужгороді співробітник військкомату вдарив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Подія сталася на зупинці громадського транспорту в Ужгороді. Новак разом зі своїм чоловіком – офіцером ЗСУ, зіштовхнулися з Варі у магазині, де, як зазначила журналістка, старший офіцер Закарпатського ОВК почав ставити їм запитання. Втім, отримані відповіді чоловіка, що він служив і перебував на передовій, вочевидь, не заспокоїли Варі, і він звинуватив пару у тому, що вони «не місцеві».

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Теги: МВФ ЗСУ тарифи вода Запорізька АЕС

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